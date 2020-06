Patrik Koch prežíva najkrajšie chvíle života: Toto sú moji synovia!

Prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života! Hokejový reprezentant Patrik Koch (23) je od štvrtka otcom, a to hneď dvojnásobným. Jeho česká priateľka Zlatka mu v brnianskej nemocnici porodila synov – Mathiasa a Viliama.

Hrdý otecko si svoje poklady už stihol aj zobrať do náručia! Talentovaný hokejový obranca Patrik Koch kvôli koronavírusu nemohol byť priamo pri pôrode v brnianskej nemocnici, ale to mu na obrovskej radosti vôbec neubralo. „Bol to úžasný pocit vidieť prvýkrát chlapcov a držať ich na rukách. Najdôležitejšie je to, že synčekovia i priateľka Zlatka sú v poriadku a už sa teším, kedy si ich odveziem domov,“ povedal na úvod pre Nový Čas Patrik, ktorý mená svojim synom Viliam a Mathias vyberal spoločne s partnerkou. „Mali sme ich už dlhšie vybraté, páčili sa nám obom, takže nemali sme v tomto žiadnu dilemu.“

Účastník vlaňajšieho šampionátu v drese Slovenska prezradil aj to, v akej fáze prípravy na nový ročník sa nachádza. „Trénujem už ôsmy týždeň individuálne v Brne,“ pokračuje nová posila českých Vítkovíc, do ktorých prestúpil pred pár týž­dňami z Košíc. „Odchod do českej ligy beriem ako krok vpred v ďalšej mojej kariére. Vítkovíce sú sympatický klub a bude česť pre mňa za nich hrať. Verím, že do kádra rýchlo zapadnem a budem prínosom,“ dodal Koch.