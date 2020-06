Preteky Okolo Slovenska odštartujú tento rok so šiestimi Worl Tour tímami: Bez Sagana, ale s Vivianim!

Na 64. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16. - 19. septembra) bude štartovať prvýkrát až šesť tímov najvyššej kategórie UCI World Tour. Podujatie odštartuje 16. septembra v Žiline a vyvrcholí 19. septembra v Skalici.

Preteky budú mať spolu štyri etapy, pričom prvá z nich v Žiline bude rozdelená na dve poletapy. Najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré patrí do kategórie UCI 2.1, tak opäť posunulo latku nahor. Pred dvomi rokmi sa na podujatí predstavili premiérovo dva World Tour tímy Deceuninck-Quick-Step a Bora-hansgrohe. Vlani sa k spomínanej dvojici pridali aj ďalšie tri elitné zoskupenia - CCC, Groupama-FDJ a SAE Team Emirates.



Tento rok budú na Okolo Slovenska okrem Bory a Quick Stepu aj poľský CCC, izraelský Israel Start-Up Nation, francúzsky Cofidis, Solutions Crédits a nemecký Sunweb. Okrem nich príde šesť prokontinentálnych tímov, sedem kontinentálnych vrátane Dukly Banská Bystrica a zatiaľ dvadsiaty účastník je slovenská reprezentácia. Na najväčšom domácom podujatí sa však opäť nepredstaví Peter Sagan, keďže ten má v sezóne, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, v pláne štartovať na Tour de France a zároveň Giro d‘Italia.

„Preteky Okolo Slovenska budú tento rok bez účasti Petra Sagana, no s najkvalitnejším obsadením, čo sa týka svetových tímov. Peťovi držím palce. Zvolil si tento rok extrémne náročnú kombináciu Tour de France – Giro d’Italia. Napriek tomu verím, že bude mať dobrú sezónu a podarí sa mu ukoristiť viacero etapových triumfov na oboch podujatiach. Medzi Girom a Tour je veľmi krátka pauza. Necelé tri týždne. Peter bude musieť počas tejto doby naozaj veľmi dobre zregenerovať. My o Peťa zabojujeme opäť o rok,“ povedal pre Nový Čas šéf SZC Peter Privara. „Máme prísľub, že na Okolo Slovenska prídu v septembri Juraj Sagan a Erik Baška. QuickStep sľúbil, že príde s veľkým menom, zo Sunwebu by to mohol byť Michael Matthews, ktorý má manželku Slovenku, a očakávame, že z Cofidisu príde Elia Viviani,“ doplnil športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.

Trať 64. ročníka Okolo Slovenska:

1. etapa - 16. septembra (1. poletapa: Žilina – Žilina, 2. poletapa: časovka jednotlivcov Žilina – Žilina)

2. etapa - 17. septembra: Žilina – Banská Bystrica

3. etapa - 18. septembra: Banská Bystrica – Žiar nad Hronom

4. etapa - 19. septembra: Topoľčianky – Skalica