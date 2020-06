Marián Čišovský († 40) zomrel v kruhu rodiny: Už len ležal a žmurkal očami!

Bojoval statočne, ako zvykol aj na ihrisku! Zákerná choroba mu šesť rokov ničila bunky, ktoré majú za úlohu ovládať pohyby svalov. Najdôležitejší zápas v živote po dlhom utrpení prehral.

Futbalový obranca Viktorie Plzeň Marián Čišovský († 40) opustil tento svet v nedeľňajší júnový deň, ktorého dátum sa zhoduje s číslom jeho plzenského dresu - 28. Ani po strašidelnej diagnóze sa nestiahol z verejného života. Kým vládal, chodil na futbal či hokej, prišiel osláviť aj majstrovský titul s Viktorkou. Stále dúfal, že sa podarí nájsť liek na nevyliečiteľnú chorobu ALS, pri ktorej sa uvádza priemerný čas dožitia 2 – 5 rokov.

Čišovský zomrel doma v kruhu svojej milovanej rodiny. Až do konca mu bola obrovskou oporou manželka Martina, s ktorou sa zosobášil pred pätnástimi rokmi. V šťastnom manželstve sa tešili z dcéry Tiny a synov Maroša a Martina. Hoci všetci tušili, že raz to príde, žiaľ a smútok ostávajú neprekonateľné. „Posledné mesiace to bolo pre všetkých veľmi kruté. Marián už nemohol vôbec nič. Len ležal a žmurkal očami. Všetci si prežili doslova peklo,“ opísal pre CNN Prima NEWS zdroj z blízkosti rodiny, ktorý si neželal byť menovaný.

„Strašnú diagnózu sa snažil nepripúšťať si. Pred pár mesiacmi však tušil, že to nevyhrá. To posledné a najhoršie štádium trvalo veľmi dlho. Klobúk dole pred ním, ako to zvládal. Klobúk dole pred jeho manželkou Martinou, ktorá sa o neho do posledných chvíľ starala s neskutočnou láskou a obetavosťou,“ dodal zdroj.

Čišovského manželka našla v sebe zvyšky psychických síl a spolu s deťmi prišla na tribúnu plzenského štadióna, kde sa Viktoria po nedeľňajšom ligovom zápase proti Sparte Praha lúčila s Mariánom. V prítomnosti jeho kamarátov Matúša Kozáčika a Mareka Bakoša, ktorí sa tiež neubránili slzám, ďakovala potleskom hráčom v dresoch s priezviskom Mariána.



„Kamarát navždy. Ďakujem ti, že som mohol s tebou prežiť toľko skvelých chvíľ. Všetkým nám budeš chýbať. Už si spolu neťukneme na ihrisku ani inde, ale v našich srdciach si a aj ostaneš!“ odkázal Čišovi do neba tréner brankárov Kozáčik.