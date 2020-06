Finančná injekcia pre švédsky hokej: Kluby dostali na záchranu 9 miliónov eur

Švédska vláda rozhodla o finančnej podpore pre športové kluby, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o významnú časť príjmov zo vstupného.

Prostredníctvom Švédskej športovej konfederácie dostanú tamojšie hokejové tímy kompenzáciu v celkovej výške 95 miliónov švédskych korún (v prepočte približne deväť miliónov eur). Informoval o tom denník Expressen.



Uvedenú čiastku rozdelili mužstvám podľa dopredu stanoveného kľúča. Kluby najvyššej hokejovej súťaže SHL by mali dokopy získať 60 miliónov švédskych korún (5,7 milióna eur). Je to náhrada za neuskutočnené zápasy play off a baráže o udržanie sa medzi elitou. Kompenzácia je odstupňovaná podľa umiestnenia v základnej časti, tímy od prvého do šiesteho miesta dostanú zhodne 5,3 mil. švédskych korún, teda približne 500.000 eur. Mužstvá zo 7.-10. priečky majú nárok na nižšiu podporu. Brynäs a Linköping obsadili 11., respektíve 12. miesto a nedostanú nič, lebo sa do play off nekvalifikovali. Naopak, najhoršie umiestnené kluby Leksand a Oskarshamn dostanú časť kompenzácie, keďže by ich čakala baráž o záchranu a teda by získali príjem zo vstupného.