V Barcelone to poriadne vrie: Messi sa pohádal s Griezmannom, Setién na lavičke pravdepodobne končí

Barcelona si posledné zápasy koleduje o druhé miesto v tabuľke. Titul by tak po dlhých rokoch mohol získať opäť Real Madrid.

Po reštarte sezóny to v klube Kataláncov nevyzerá príliš rúžovo. Barcelona len horko ťažko zbiera body, čo sa snaží využiť ich priamy rival v boji o titul, Real Madrid. To im aj vychádza, pretože momentálne sú zverenci Zinedina Zidaneho prví.



Barcelona posledne zakopla na ihrisku zachraňujúcej sa Celty Vigo, keď iba remizovala 2:2. Gólovo sa dvakrát presadil Uruguajčan Luis Suaréz (33). Ten bol z nepochopiteľného dôvodu pred koncom zápasu vystriedaný Griezmannom.



Na verejnosť unikli aj zábery, kedy sa počas prestávky na občerstvenie snažil o taktické rady asistent trénera Eder Sarabia. Tie absolútne odignoroval Lionel Messi, ktorý sa šiel radšej prejsť. Na to všetko sa len bezmocne prizeral hlavný kouč Quique Setién.



Práve v ňom vidí problém takmer celý káder Barcelony. „Prichádzame o body, ktoré by sme v iných sezónach nestrácali. My hráči sme tu od toho, aby sme zo seba vydali všetko na ihrisku. Naši tréneri sú tu preto, aby analyzovali a vyriešili tieto situácie," povedal Luis Suaréz v pozápasovom rozhovore.



Hoci má Setién kontrakt platný na dva a pól roka, je dosť možné, že vedenie s ním ukončí spoluprácu už po pólroku. Údajne jediné, čo by mu mohlo zachrániť krk je zisk titulu v La Lige alebo v Lige majstrov.



Zlá atmosféra panuje aj medzi samotnými hráčmi. A nie hocijakými. Rovno medzi najväčšou hviezdou Lionelom Messim a Francúzom Griezmannom. Práve Antoine mla na tréningu Messimu vyčítať, že mu za celý zápas ani raz neprihral. To malo viesť k menšje roztržke medzi hráčmi.



Barcelona sa tak zmieta v ťažkých časoch, kedy sa jej okrem adekvátneho trénera nedarí nájsť ani schopného útočníka a nástupcu za Suaréza či Messiho.