Kauza diplomovej práce Borisa Kollára: Strana OĽaNO žiada rázny krok

Poslanecký klub OĽaNO považuje kauzu diplomovej práce predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) za zlyhanie školiteľa, študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Žiada o preverenie záverečných prác na vysokých školách za obdobie, na ktorom sa dohodnú minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Do septembra majú pripraviť zákon, hroziť má aj odoberanie akreditácií školám. Informoval o tom predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš po pondelkovom stretnutí klubu, na ktoré pozvali aj Kollára. Kauzu považujú za uzavretú.

Šipoš deklaroval, že Kollár odpovedal na všetky otázky hnutia OĽaNO. Nevyjasnené ostalo podľa jeho slov len nesprávne citovanie školiteľa. Aj preto označili kauzu za zlyhanie nielen študenta, ale aj školiteľa a oponenta. Dodal, že aj preto žiadajú o prípravu zákona zo strany ministra školstva a ministerky spravodlivosti. Verí, že nápomocné budú aj samotné školy.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) doplnil, že ministri majú povedať, čo je spravodlivé pri posúdení školského systému. Pripustil, že ak by sa zhodli, že takáto kontrola by bola komplikovaná alebo nebola vhodná, mali by navrhnúť inú úpravu systému do budúcna. Uviedol napríklad možné zrušenie písania záverečných prác, ak sa pri nich dá podvádzať. Premiér poznamenal, že sa s Kollárom minulý týždeň dohodol, že titul nebude používať a že sa ospravedlní. Priznal, že ho mrzí, že ospravedlnenie nezaznelo tak, ako malo.

V súvislosti so zotrvaním Kollára vo funkcii poukázal na to, že zákon nežiada vysokoškolské vzdelanie na kandidatúru na poslanca parlamentu. Reagoval tak na otázku, či je spravodlivé preverovať všetky práce do minulosti a odoberať titul, pričom by mohli ľudia prísť o prácu, kým Kollár môže vo funkcii ostať.

Strana Za ľudí v sobotu (27. 6.) vyzvala Kollára, aby z funkcie odstúpil. Okrem OĽaNO pozvala na klub Kollára aj SaS. Šéf parlamentu trvá na tom, že prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami. Rešpektuje, ak nebude niekomu stačiť ako vyvodenie zodpovednosti, že nebude titul v politike používať.

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Gröhling. Ten už spomínal, že chce preto do budúcna meniť zákon.