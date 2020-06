Novaka Djokoviča sa zastala popredná lekárka: Najľahšie je ukázať prstom na nevinného!

Novak Djokovič to má v týchto dňoch ťažké. Okrem toho, že sa nakazil koronavírusom, veľká časť tenisového sveta ho označuje za hlavného vinníka rozšírenia ochorenia COVID-19 medzi účastníkmi nedávneho exhibičného turnaja v srbskom Belehrade.

Na stranu 17-násobného grandslamového šampióna sa však postavili oficiálne srbské úrady aj popredná lekárka.

Najprv predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová vyhlásila, že preberá akúkoľvek zodpovednosť za to, čo sa stalo na turnaji. Podľa jej slov pre Pink TV organizátori postupovali podľa platných pravidiel v boji s koronavírusom, ktoré prijala srbská vláda. Neskôr sa v prospech zverenca slovenského trénera Mariána Vajdu postavila aj pôvodom bosnianska lekárka Darija Kisičová Tepavčevičová. Fanúšikom ponúkla svoj uhol pohľadu na dianie na turnajoch Adria Tour v Belehrade a neskôr v Zadare.

"Útoky na Djokoviča nie sú v poriadku už len z toho pohľadu, že účasť na turnaji nebola povinná. A čo sa týka preventívnych opatrení voči koronavírusu, tie sú viditeľné len vtedy, keď sa nikto nenakazí. Že sa urobili nejaké opatrenia a napriek tomu sa ľudia nakazili, to sa už príliš neberie do úvahy. Srbsko malo počas mimoriadneho stavu lepšie čísla nakazených aj úmrtí ako väčšina európskych krajín, aj preto sme medzi prvými uvoľnili opatrenia. Keď nemáme čo počítať a kvantifikovať, treba obnoviť reálny život," vyjadrila sa Kisičová Tepavčevičová, cituje ho denník Blic na svojom webe.

Zástupkyňa riaditeľa Inštitútu pre verejné zdravie ďalej uviedla, že vírus koróny sa aktuálne objavuje v oveľa miernejšej podobe ako pred tromi mesiacmi, ale spôsoby prenosu sú rovnaké. Naďalej by sa podľa nej mali uplatňovať určité ochranné opatrenia a ľudia by mali mať v sebe určitú mieru zodpovednosti.

"Každý z nás sa musí nejakým spôsobom chrániť. Čo sa týka turnaja, ktorý organizoval Djokovič, nepredali sa ani všetky lístky, aby neboli zaplnené všetky miesta. Boli vopred dané pravidlá, ktoré sa mali dodržiavať. Ak ich niekto vedome porušoval, zodpovednosť by mal niesť organizátor. Lenže Novak Djokovic nemôže byť zodpovedný za každého jednotlivca či diváka, ktorý súhlasil s účasťou na exhibícii. A najmä nemohol ovplyvniť správanie takého človeka predtým, než prišiel na turnaj. Záver je taký, že s vírusom sa musíme naučiť žiť. A ak sa rozhodneme navštíviť takéto podujatie s účasťou ľudí zo zahraničia, musíme podstúpiť mieru rizika, že sa nakazíme. Je jednoduché po pozitívnom teste ukázať na niekoho iného, že on za to môže. V prvom rade je to zodpovednosť každého človeka," uzavrela 44-rodáčka zo Sarajeva.