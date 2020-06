Pablo Escobar si vo väzení zahral futbal s Diegom Maradonom : Šialený príbeh s krásnymi ženami na záver

Kariéra Diega Maradonu (59) je viac, než kontroverzná. Hviezdny Argentíčan toho doposiaľ stihol viac, než dosť.

Skvelý futbalista, zlý človek či drogovo závislý. Aj takéto prívlastky sa nalepili na Diega. Čo je na tom pravdy vie len on sám, no jedno mu nemožno odoprieť. Bol naozaj skvelým futbalistom. To dobre vedel aj dnes už zosnulý drogový barón Pablo Escobar. Ten sa na základe svojej bohatej drogovej minulosti dostal do väzenia. A tam to prišlo. Na Pabla si zaspomínal sám Diego Maradona.



„V roku 1991 si ma Pablo Escobar nechal zavolať do väznice. Tam sme spolu hrali futbal. Bola to veľká zábava, všetci sa bavili. Neskôr sme šantili aj s najkrajšími dievčatami, aké som v živote videl. A to som bol stále vo väzení. Nemohol som tomu uveriť.“