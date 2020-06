Plánujete cestu do Grécka? Toto čaká turistov pred vstupom do krajiny

Turisti prichádzajúci do Grécka budú od stredy povinní vyplniť online dotazník, a to 48 hodín pred príchodom do krajiny.

Na základe dotazníka sa rozhodne, či sa budú musieť pri príchode do Grécka podrobiť testu na koronavírus. Informovala o tom pondelok grécka vláda, ktorú citovala agentúra AFP. Grécke úrady cez víkend ukončili náhodné testovanie návštevníkov na základe krajín ich pôvodu. Mnohí turisti sa v tejto súvislosti sťažovali na zmätky vyvolané nejasnými inštrukciami miestnych úradov. Epidemiologická situácia v Grécku je aktuálne relatívne dobrá. Koronavírusom sa dosiaľ nakazilo 3376 ľudí. Chorobe COVID-19 podľahlo nakazených. Grécko nedávno spustilo reklamnú kampaň s cieľom oživiť turizmus, ktorý tvorí až štvrtinu tamojšieho HDP. Podľa nových pravidiel všetci turisti dostanú po vyplnení dotazníku čiarový kód, ktorý bude obsahovať osobné informácie vrátane krajiny pôvodu a zoznamu štátov, ktoré navštívili za posledných 15 dní. Vyplnenie dotazníku je povinné do konca augusta. Tí návštevníci, ktorí budú musieť absolvovať po príchode test, strávia čakanie na výsledky na adrese uvedenej v dotazníku. Nové pravidlá "by mali s najväčšou pravdepodobnosťou zachytiť väčšinu importovaných prípadov", uviedol Dimitris Paraskevis, člen expertného tímu ministra zdravotníctva. V stredu sa pre medzinárodnú dopravu otvoria všetky grécke letiská aj prístavy.