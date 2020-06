Boris Kollár pred stretnutím so stranou OĽaNO: Rázne slová o kauze s diplomovkou

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) rešpektuje, ak niekomu nebude stačiť, že nebude v politike používať svoj titul.

Trvá na tom, že diplomovú prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami. Za podstatné považuje zmeniť systém do budúcna. Povedal to pred pondelkovým stretnutím poslaneckého klubu OĽaNO, na ktorom majú o kauze diskutovať. "Rešpektujem, že to nebude všetkým stačiť. Napriek tomu všetkému, stojím si za svojím názorom, vzdelanie som získal lege artis, čiže v súlade so zákonom. Ak je problém ten zákon, zmeňme ho, som za to," uviedol šéf parlamentu. Skonštatoval, že môžu preverovať práce z minulosti, nahodiť ich do systému platného dnes, pričom však môžu mať tisícky ľudí problém. "Alebo urobíme hrubú čiaru a necháme to tak. Myslím si, že záleží na poslancoch v pléne. Treba to však riešiť," doplnil.

Strana Za ľudí v sobotu (27. 6.) vyzvala Kollára, aby z funkcie odstúpil. Premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) mrzí, že strana Za ľudí posiela odkazy šéfovi parlamentu cez médiá namiesto osobného stretnutia. Chybu podľa jeho slov urobil školiteľ a štátny systém. Navrhuje preto tento systém zmeniť. Okrem OĽaNO Kollára na klub pozvala aj SaS. Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ten chce preto do budúcna meniť zákon.