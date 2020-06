Modelka Silvia Kucherenko (37) naozaj nemá problém s ničím. Najnovšie znova nahliadla do zákulisia letectva, keď sa „skamarátila“ s poriadnou mašinou. Blondínka sa dokonca naučila, čo a ako skontrolovať predtým, než by chcela vyletieť do oblakov. V sprievode leteckého sympaťáka Dicka Kvetňanského sa dokonca Silvia dostala aj na všetky štyri, keď si kľakla, aby skontrolovala matice na podvozku, odvážila sa však ešte na viac.