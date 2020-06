Herec zo Sněženky a machři povedal na plné ústa, čo sa iní boja: Viem, kto môže za Bartošovej († 48) samovraždu!

Český herec Jan Antonín Duchoslav (55) na plné ústa povedal, čo si myslí o tragickom konci života Ivety Bartošovej († 48).

Krehká speváčka ukončila svoj život 29. apríla 2014 skokom pod vlak. Už po nešťastnej udalosti sa ozývali hlasy, obviňujúce jej manžela Josefa Rychtářa (62). Ten pózoval fotografom s očami opuchnutými od plaču či hladil koľajnice, na ktorých vyhasol život Bartošovej. Jasný názor na situáciu má práve herec Duchoslav, známy z filmu Sněženky a machři. Bol hosťom v programe Extra Host na extra.cz, kde si zaspomínal na obdobie, keď so speváčkou spolupracoval.

V lete 2012 bola na tom Bartošová zle, dostala však šancu od novovznikajúcej televízie TV Pětka. Tá chcela nakrútiť časozberný dokument o jej premene späť zo zničenej ženy na spevácku hviezdu, všetko malo vyvrcholiť vianočným koncertom v pražskej Lucerne. Televízna stanica si na to najala odborníkov a speváčka tiež mala chodiť do pravidelnej talkšou, ktorú uvádzal práve Duchoslav. Jeho svedectvo hovorí za všetko.

,,Iveta bola na začiatku veľmi dobrá. Výzvu brala vážne. Ako sa ale začala oslobodzovať od svojich závislostí, začala sa tiež vyrovnávať psychicky. A to Pepovi Rychtářovi ,nešlo pod fúz´. Strácal nad ňou kontrolu. Vzal preto pohárik sektu a pristúpil k nej so slovami: ,Ivetka, napi sa trochu, to ti spraví dobre,´“ opísal pre Extra.cz, čoho bol svedkom.

,,A ako to skončilo, už dnes vieme. Nikto ho za to nemôže odsúdiť, ale morálne je jednoznačne zodpovedný za jej samovraždu. Je to jeho vina. Mal jej byť oporou a nie uzurpátorom, ktorý ju ovláda. On taký je, inak to nedokáže, preto to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ povedal Duchoslav. Snahy o Bartošovej premenu zavŕšenú veľkolepým koncertom skrachovali.