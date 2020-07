Klenoty Považia ako ich nepoznáte: Slovenských turistov lákajú kúpele, príroda i pravek

Piešťany sú svetoznáme kúpele, veľa turistických, prírodných, kultúrnych i historických zaujímavostí však ponúka aj ich okolie.

V blízkosti dnes približne 30-tisícového mesta sa našli stopy po osídlení z praveku (Moravianska Venuša), pričom našich predkov do oblasti lákali okrem iného aj nezamŕzajúce pramene. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1113, kúpeľníctvo sa v ňom začalo rozvíjať najmä v 16. storočí. Od 19. storočia sa o rozkvet kúpeľov najviac zaslúžila rodina Winterovcov. Úhrnná kapacita vody zachytenej z prameňov presahuje 3 milióny litrov vody za deň. Súčasťou terapie je aj známe piešťanské bahno.Prehradením Váhu haťou v Drahovciach vznikla priehrada, ktorá ponúka široké rekreačné možnosti vrátane vyhliadkovej plavby. Je zahrnutá do zoznamu vzácnych vtáčích území Európy.Okresné 20-tisícové mesto sa podobne ako Piešťany spomína v tzv. Zoborskej listine z roku 1113. V tomto čase už zrejme stál aj stredoveký hrad, ktorý Jozef Erdődy v 18. storočí prestaval na reprezentačný zámok a v takejto podobe ho návštevníci poznajú aj dnes. Spomedzi ďalších pamiatok možno spomenúť Farský kostol sv. Michala z roku 1242 či Empírové divadlo.Malebné slovenské pohorie je popretkávané turistickými cestami. Najvyšším vrchom je v tejto časti Marhát (748 m. n. m.), severnejšie leží Bezovec (743 m. n. m.) so známym lyžiarskym strediskom. Nad Novým Mestom nad Váhom sa týči Panská Javorina (943 m. n. m.), odkiaľ vedie hrebeňovka až na samotný Inovec (1042 m. n. m.).