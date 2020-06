Alexandru zastihol silný dážď počas cyklovýletu, to najhoršie prišlo, keď sa vracala domov: Voda nám odrezala cestu!

Muráň zasiahla počas víkendu obrovská spúšť. Doplatili na to výletníci, ale aj obľúbené zvieratká, ktoré sú maskotmi tohto regiónu. Úbohé syslíky vytopilo tento rok už tretíkrát.

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Alexandra, ktorá nedeľnú pohromu zažila na vlastnej koži. Búrka sa v okrese Revúca spustila v nedeľu popoludní a meteorológovia hovorili o skutočnom extréme. V priebehu jednej hodiny tam padlo 108 milimetrov zrážok. Silný dážď zaplavil cestu, odtrhol kus asfaltu a opäť vytopil príbytky syslíkov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Čitateľka Alexandra sa práve vracala z cyklovýletu. Zrážky ju zastihli už na bicykli, no to najhoršie prišlo, keď sadla do auta. Vodná spúšť jej odstrihla cestu. "Okolo 12:45 začalo trocha poprchávať a potom sa spustil riadny lejak aj s krúpami. Na prejazd sme čakali cez hodinku a pol, kým prišli hasiči vytiahnúť auto a následne odstránili z neprejazdnej cesty guľatinu, blato, kamene," opísala situáciu Alexandra.