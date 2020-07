Ženu 26 rokov väznila vlastná matka: Otrasné, čo ju počas celej doby nútila jesť

Čistá hrôza! Ženu roky väznila matka, no napriek tomu sa tohto života nechce vzdať.

Nadezhda Bushuyeva (42) z Ruska strávila viac než polovicu svojho života ako väzeň. Pod zámkou ju držala vlastná matka, vraj z dôvodu, aby ju ochránila.

Žena nevidela svet od skončenia školy pred 26 rokmi. Výnimkou bola len jedna návšteva nemocnice v roku 2006.

Matka ju kŕmila jedlom pre mačky, starým chlebom a zhnitými potravinami. „Mačky majú viac práv ako ja," povedala žena, ktorá sa vraj nekúpala viac ako 10 rokov. Jej matka ju doma držala z dôvodu, že vonkajší svet je pre ňu "príliš nebezpečný". Sama Nadezhda sa bála opustiť dom, nič ani nikoho nepoznala, nič nevedela, píše ladbible.com.

Sociálna pracovníčka ich často navštevovala, no ženy ju nepustili do domu. Úrady tak nemohli konať, pretože ani jedna z nich nebola považovaná za duševne chorú: „Presviedčame Nadezhdu, aby zmenila svoj životný štýl, ale ona hovorí, že to nepotrebuje, že jej všetko vyhovuje," prezradila Larisa Mikhayeva, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a dodala: "Je veľmi ťažké pomôcť ľuďom, ktorí sú svojprávni a zdraví, a prinútiť ich k odlišnému vnímaniu života, ak oni sami nechcú nič zmeniť.“