Monika Bagárová ukázala tváričku dcérky Rumie: Speváčka od pôrodu stále plače

Už má mesiac! Česká speváčka Monika Bagárová a zápasník MMA Makhmud Muradov sa stali 27. mája novopečenými rodičmi.

Na svet privítali malú dcérku Rumiu, ktorá dostala meno po športovcovej mame. Speváčka na sociálnej sieti odhaľuje zo svojho uzlíčka šťastia čoraz viac, na fotke pri príležitosti prvého mesiaca dcérky sa odfotila celá mladá rodinka. Rozkošná Ruminka toto fotenie prespala.

,,Náročné, ale neskutočne nádherné. Ešte pred chvíľou bola v brušku a ja som si predstavovala, ako tá naša Ruminka bude asi vyzerať, aká bude, ako to všetko budeme zvládať, či budem dobrá mama a hlavne som sa modlila za to, aby bola zdravá, pretože to je najdôležitejšie. Teraz uz to bude skoro mesiac, čo je medzi nami a ja prežívam najkrajšie životné obdobie,“ vyznala sa Bagárova. ,,Aha a ešte jedna vec, stále plačem a niekedy len tak,“ priznala novopečená mamička.