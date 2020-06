Dominika Cibulková nemôže byť šťastnejšia: Krásna fotografia so synčekom

Žiari šťastím! Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (31) zažíva najkrajšie obdobie života.

„Cesta do pôrodnice z Bratislavy do Viedne bola viac-menej spontánna. Moja pani doktorka nám povedala, že situácia vyzerá tak, že by som mohla už aj pomaly rodiť a aby sme sa tam teda presunuli. Super bolo to, že som mala okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem na 100 % spoľahnúť. Michal bol po ceste dosť nervózny, videla som to na ňom. Všetko to ale zvládol na jednotku, aj keď stihol málinko na 10 minút zablúdiť. Našťastie sme ale všetko pekne stihli. Na tú cestu budem v budúcnosti určite spomínať s humorom,“ opísala po pôrode pre Nový Čas.

Cibulková cez víkend zverejnila na sociálnej sieti nádhernú fotografiu so spiacim synčekom. "Jakubko," napísala pod fotografiu a pridala srdiečko.