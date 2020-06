Ceny ovčiarskych psov trhajú rekordy: Za takúto šialenú sumu sa predala sučka border kólie

Ceny ovčiarskych psov, ktorí pomáhajú chovateľom so starostlivosťou o stáda, v Británii v poslednej dobe trhajú rekordy. Naposledy sa v online aukcii mladá sučka plemena border kólia z waleského BRECON predala za 19 451 libier (vyše 21 300€).

Prepísala tak najvyššiu cenu zaplatenú za ovčiarskeho psa, kedy kupec pred štyrmi mesiacmi za suku rovnakého plemena zaplatil 18 900 libier (vyše 20 700€). Napísal o tom denník The Times.

Obvyklá cena za vycvičeného ovčiarskeho psa s dobrým rodokmeňom sa pohybuje okolo 3000 libier (necelých 3300 €). Podľa expertov sa ale môže vyšplhať oveľa vyššie, najmä ak má pes obzvlášť kvalitnú predkov. Hodnotu zvieraťa zvyšuje aj rivalita medzi záujemcami, ktorí začali aukcie vo veľkom využívať.

"Nevedeli sme, ako tento spôsob predaja bude fungovať, ale funguje dobre. Vždy natočíme sériu videí na facebook a youtube, aby ľudia mohli vidieť psov v rôznych situáciách a mohli posúdiť, čo sa im ponúka," uviedol jeden z usporiadateľov aukcií Kevin Evans.

Psy z britských ostrovov tak putujú aj do veľmi vzdialených miest. Napríklad fena Meghan, ktorá bola oným druhým najdrahšie predaným ovčiarskym psom, zamierila na ranč v americkej Oklahome. Do aukcií sa už ale zapojili aj kupci z Kanady, Nórska, Juhoafrickej republiky či Českej republiky, napísal The Times.