Matej si chystá na 650 kilometrovú púť len jedny topánky: Za ako dlho prejde z Košíc do Bratislavy?

Plní si sen. Slovák z dediny spod Malých Karpát s názvom Budmerice miluje cestovanie.

Matej Rajkovič (31) pochodil viac ako 40 krajín, no k najsilnejším zážitkom patria pútnické cesty. Zažil aj 280 km dlhý výlet z portugalského Porta do španielského Santiaga de Compostela. Odvtedy túžil vytvoriť podobnú púť aj v rodnej krajine. Jeho sen sa napokon stal realitou a v sobotu sa vydal na 650 km dlhú púť z Košíc do Bratislavy.

Podľa Mateja veľa ľudí absolvuje púte nielen z náboženských či spirituálnych dôvodov, ale vnímajú ich aj ako formu sebapoznania počas turistiky. „Na Svätojakubskú cestu po Slovensku som sa vydal preto, lebo je to krásny spôsob, ako spoznať domovinu i samého seba. Predpokladám, že mi bude trvať približne mesiac. Z Košíc do Bratislavy to je 650 km, čo je slušný úsek,“ prezradil Matej.

Občianske združenie Priatelia Svätojakubskej cesty navrhlo trasu tak, aby na konci každej etapy mohol vždy niekde zložiť hlavu a nemusel spať v divočine. Etapy merajú od 15 do 27 kilometrov a počas každej sa k nemu môžu pridať ďalší pútnici. „Niekedy sa mi stalo, že som za deň prešiel aj 40 kilometrov. Na ďalší deň má človek problém vstať z postele,“ dodal s humorom.

Na trase prejde okolo prírodných i kultúrnych pamiatok. „Na trase sa nachádza veľa nádherných vecí zapísaných v UNESCO. Ešte som nevidel Spišský hrad, preto sa teším, že tadiaľ prejdem,“ povedal s tým, že cieľom cesty je spoznať lepšie Slovensko a Slovákov takých, akí sú a dodal, že pôjde len s jedným párom topánok.

Špeciálne sa na mesačnú cestu nepripravoval. „Mám už skúsenosti z iných pútí. Prešiel som hlavnú trasu Svätojakubskej púte v Španielsku, ktorá vedie do Santiaga de Compostela, aj púť v Taliansku. Bol to neuveriteľný zážitok,“ uzavrel s tým, že do ruksaku si nabalil 9 kíl vecí. Okrem tričiek tam má aj náhradné vložky do topánok, lekárničku a spacák.