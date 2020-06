Kouč Slovana Kozák smúti za bývalým spoluhráčom: Takýto bol Čišovský († 40) v kabíne

Odišiel veľmi skoro! Slovenský futbal sa včera ponoril do obrovského smútku. Vo veku 40 rokov po dlhej chorobe zomrel bývalý slovenský reprezentačný obranca Marián Čišovský, ktorý od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Jeho parťáci zo zelených trávnikov sú v šoku a do neba mu posielajú silné vyznania...

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Čišovský bol odchovancom humenského futbalu a patril medzi vynikajúcich obrancov.Hoci futbalová verejnosť vedela, že od roku 2014 bojuje s nevyliečiteľnou chorobou, je napriek tomu jeho smrť obrovským šokom. „Je to veľmi smutná správa a chcem vyjadriť úprimnú sústrasť celej Mariánovej rodine. S Čišom sa poznám asi od 15 rokov, keď sme spolu chodili do mládežníckych reprezentačných výberov a neskôr sme si spolu zahrali aj v Petržalke.zaspomínal si na Čišovského pre Nový Čas jeho bývalý spoluhráč z Petržalky Ján Kozák, ktorý je momentálne trénerom futbalového Slovana.

Úspechy v Interi

Krásne futbalové roky zažil s Čišovským aj bývalý reprezentačný útočník Szilárd Németh. V rokoch 2000 a 2001 získali v drese bratislavského Interu dvakrát majstrovský titul a rovnako triumfovali aj v Slovenskom pohári. „Ťažko sa mi teraz hovorí, je to čerstvé. Budem mať na Čiša len tie najlepšie a najkrajšie spomienky. Bol to veselý chalan, ktorý bol vždy pozitívne naladený a rád vtipkoval. V Interi sme zažili naozaj krásne a úspešné časy. A rovnako aj v reprezentácii do 21 rokov či následne v seniorskom výbere. Kariéru mal výbornú, získal tituly v Interi i v Žiline. Veľké meno zanechal aj v českej Plzni, kde si ho veľmi vážili. Aj keď už bol chorý, tak bol na súpiske mužstva a klub podal jemu i celej rodine pomocnú ruku,“ vyjadril sa Németh, ktorý naposledy Čišovského videl ešte pred začiatkom jeho choroby v roku 2014. „Odvtedy sme sa už osobne nestretli,“ doplnil Szilárd.