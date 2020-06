Ktoré ženy pôjdu do penzie skôr? Zmena sa môže týkať až 110-tisíc Sloveniek

Narodili ste sa v rokoch 1957 až 1965 a vychovali ste aspoň jedno dieťa?

Je pravdepodobné, že do penzie pôjdete o čosi skôr, ako vám umožňuje terajšia legislatíva. Poslankyne z troch strán vládnej koalície predložili návrh zákona, ktorý by vás zvýhodnil pred vrstovníčkami bez detí. Čo by sa zmenilo? Niektorým ženám sa v novembri môže znížiť dôchodkový vek. Poslankyne z OĽaNO, Sme rodina a SaS navrhujú zmeniť tabuľku veku odchodu do penzie, ktorú obsahuje zákon o sociálnom poistení.

Návrh zákona sa týka žien, ktoré sa narodili v období 1957 - 1965 a ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Oproti súčasnosti by potrebný vek dosiahli o jeden až 10 mesiacov skôr. „Aby mali znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného muža alebo ženy narodeného/narodenej v tom istom roku,“ hovorí Petra Krištúfková (Sme rodina).

Problém má hlboké korene

Kedysi sa penzijný vek zvyšoval v závislosti od demografie, lenže vzhľadom na prirodzený nedostatok údajov bol známy iba na nasledujúci rok. Potom sa zákonom určil päť rokov vopred, ale ani toto ustanovenie nemalo dlhý život. Vlani parlament uzákonil tzv. dôchodkový strop a neskôr aj tabuľku, ktorá každému roku narodenia priraďuje konkrétny vek odchodu do penzie. Nesúlad týchto zmien viedol k tomu, že niektoré ženy sa začali domáhať nápravy a problém musí rozlúsknuť Ústavný súd.

„Finálne riešenie bude potrebné realizovať tak, aby bolo plne v súlade s budúcim rozhodnutím Ústavného súdu,“ reaguje hovorca ministra práce Michal Stuška. Ak parlament návrh zákona schváli, ženám, ktoré už odišli do penzie, sa prepočítajú dôchodky, takže budú dostávať o čosi viac.

Je to na Ústavnom súde

Žien, ktorým by sa mohol znížiť penzijný vek, je vyše 110-tisíc. Bývalá vláda problém nevyriešila, preto sa dnes už bývalí opoziční poslanci obrátili na Ústavný súd SR. „Ústavný súd náš podnet zobral na vedomie v plnom rozsahu. Toto je pre nás konečne pozitívny krok. Potrebujeme však, aby sa naša žiadosť vybavila čo najrýchlejšie, keďže už ženy našich ročníkov odchádzajú do dôchodku,“ hovorí advokátka Viera Kubicová. „Budem mať v októbri 60. Po príchode pandémie som ochorela a dostala som výpoveď. Pýtam sa - kto ma teraz zamestná, keď sa nevedia zamestnať ani 35-roční, 40-roční ľudia? Do dôchodku ešte nemôžem ísť a ani vlastne neviem, kedy pôjdem,“ povedala Mária Beladič (59), jedna z dotknutých žien.

Dôchodkový vek

- je jednou z podmienok nároku na starobnú penziu

- závisí od toho, kedy ste sa narodili a koľko detí ste vychovali

- z roka na rok sa zvyšuje

- stále do istej miery zvýhodňuje ženy a mužov, ktorí vychovávali deti

Dôchodkový strop

- od júla 2019 platí, že dôchodkový vek nesmie presiahnuť 64 rokov (tzv. dôchodkový strop)

- žena, ktorá vychovala aspoň 1 dieťa, má právo na primerané zníženie stropu