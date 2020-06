Začal sa najvzácnejší samozber sezóny: Marhule majú tento rok cenu zlata

Počasie ich bilo zo všetkých strán a dosť pre všetkých zrejme nebude. Marhule natoľko potrápili jarné mrazy, že sa ovocinárom podarilo zachrániť len malú časť z nich, aj preto išli ceny nahor.

V sade v Dulovciach (okr. Komárno) im ostalo z celej úrody len 20 percent. Ako bude prebiehať samozber a koľko za sladučké ovocie zaplatíte, ak budete mať šťastie sa takýmto spôsobom k nemu dostať? Zo sladkých a obľúbených plodov na koláče, zaváranie, ale aj lahodný džem sa tešia na samozbere v sade v Dulovciach. Marhúľ je však tento rok ako šafránu.

„Robíme to systémom kupónov, lebo by sme všetkých neuspokojili, keby nárazovo prišli. Ten sme spustili v predpredaji, ale už je aj zastavený. Marhule však budú postupne dozrievať (rôzne odrody) a tie neskoršie si budú môcť záujemcovia prísť zbierať aj bez kupónov, ale všetko riešime doslova zo dňa na deň,“ vysvetľuje konateľ Dušan Szabó.

Veľké mrazy na jar im dali poriadne zabrať, zmrzlo až 80 percent sadu! „Spálili sme všetky sviece na záchranu, až 6 nocí boli priam arktické mrazy. Vyšlo nás to okolo 50-tisíc eur, aj tak sa nám nepodarilo zachrániť úrodu,“ dodáva Szabó. Aj ceny obľúbeného ovocia išli preto tento rok hore.

„V samozbere je to momentálne 2,50 eura za kilogram, minulý rok to bolo 1,80 eura. Pri kúpe zaplatia ľudia 3,50, minulý rok ich vyšiel kilogram 2,50 eura. Treba však sledovať našu stránku alebo sa informovať telefonicky, kedy sa dá zbierať, aj pre počasie a aj pre dozrievanie. Ale tým, že ich je menej, sú kvalitnejšie,“ hovorí Szabó. Ani vysoká cena však neodradila zberačov, aby prišli.

„Aj minulý rok som bola, tento rok aj s dcérkou v brušku tesne pred pôrodom, každým dňom sa má narodiť,“ so smiechom ukazuje Monika (34) z Nových Zámkov, ktorá nazbierala až 20 kilogramov. „Chutili aj mne, aj Sofii, akurát by potrebovali viac slnka, aby boli sladšie, je to jej prvý samozber,“ dodala spokojne.

Porovnanie cien

2019:

- Pri samozbere: 1,8 €/kg

- Pri kúpe: 2,5 €/kg

2020:

- Pri samozbere: 2,5 €/kg

- Pri kúpe: 3,5 €