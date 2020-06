Šéf Quick Stepu varuje pred rozšírením nákazy: Nech je Djokovič pre vás lekcia

Zlyhanie organizátorov na čele s Novakom Djokovičom na exhibičných tenisových turnajoch v rámci série Adria Tour nech je mementom pre tých, ktorí budú dohliadať z pozadia na opätovný rozbeh cyklistickej sezóny.

Túto výstrahu adresoval cyklistickému svetu šéf tímu Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere. Podľa jeho slov tak ako sa nákaza koronavírusom nečakane rozprúdila medzi tenistami na turnaji v Belehrade, môže sa šíriť aj na podujatiach v cestnej cyklistike.

Sezóna WorldTour sa opätovne začne 1. augusta klasickým podujatím v Taliansku Strade Bianche, ale ešte predtým v júli dostanú zelenú viaceré menšie preteky prokontinentálnej či kontinentálnej úrovne. "Moja najhoršia nočná mora sa spája so začiatkom jazdenia v júli. Je to priskoro. Bude to viesť rovnako ako v tenise k rozšíreniu infekcií," napísal Lefevere vo svojom pravidelnom stĺpčeku v belgickom periodiku Het Nieuwsblad.

"Stále verím tomu, že Djokovič a spol. to mysli dobre a ich myšlienky boli ušľachtilé. Turnaje však zorganizovali bez potrebnej opatrnosti a prevencie, a tak to predsa nejde. Nech sa to stane lekciou pre cyklistické preteky a ich organizátorov," pokračoval Lefevere.

Jeho tím Deceuninck - Quick Step už má za sebou prvé menšie sústredenie v Belgicku a Lefevere verí, že cyklisti zostali ostražití. "Tiež tam prišli mladí ľudia, ktorí sa dlho nevideli, ale po večeri sa nešli spolu zabávať. Zamierili priamo do svojich postelí. Medzi tenistami by to tak asi nebolo. Tí majú bohatých sponzorov. Myslia si, že si môžu všetko dovoliť a sú nedotknuteľní," pritvrdil 65-ročný Belgičan.

Pripomenul, že v dňoch 6.- 23. júla čaká na jeho družstvo veľké vysokohorské sústredenie v talianskych Dolomitoch. Stretne sa tam približne päťdesiatka jazdcov a členov ich zázemia. "Všetci však musia zostať v rovnakej bubline. To sa mi javí ako najbezpečnejšie a najviac transparentné. Preferujeme zostať všetci spolu a samozrejme, ešte predtým prejdeme viacerými testami na koronavírus," dodal Lefevere, cituje ho aj portál Cyclingnews.