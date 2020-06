Zmeny na trase liniek 4 a 9: Električky budú v Bratislave opäť jazdiť cez tunel

Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnoví v júli premávku električiek cez tunel a po nábreží. Zmeny sa tak dotknú električkových liniek 4 a 9. Presný dátum zatiaľ nie je známy. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.

"Vozidlá budú medzi linkami 'prejazdovať', čo je systém, ktorý Bratislavčania už poznajú z minulých rokov. Zmena z linky 4 na linku 9 i naopak sa udeje pred zastávkou Chatam Sófer, na ktorú už prídu so zmeneným označením," uviedol Michlík.

To znamená, že linka číslo 4 sa po odchode zo zastávky Most SNP zmení na linku číslo 9 a bude pokračovať do Ružinova. Obdobne sa linka číslo 9 po odchode zo zastávky Kapucínska zmení na linku číslo 4 a bude pokračovať na ŽST Nové Mesto, respektíve každý druhý spoj na Zlaté piesky.

Linka číslo 4 tak bude premávať z konečných zastávok Zlaté piesky a ŽST Nové Mesto cez Vajnorskú, Krížnu a Špitálsku. V smere k tunelu (zastávka Chatam Sófer) pôjde cez Jesenského a Mostovú ulicu, v smere od tunela cez Vajanského nábrežie a Šafárikovo námestie. Linka číslo 9 bude premávať obojsmerne z Ružinova cez Blumentál, Obchodnú a Kapucínsku.