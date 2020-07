Knihomoli slovenského šoubiznisu ukázali svoje poklady: Toto si v lete prečítajte!

Vyvaliť sa k vode alebo doma na terase sa nepatrí nasucho.

Okrem správne vychladeného pitia by po vašom boku nemala chýbať ani prvotriedna kniha. Tipy pre vás na to najlepšie letné čítanie sme zisťovali u knihomoľov z radov nášho šoubiznisu.

Max Bolf (16), herec Otvoriť galériu Max Bolf Zdroj: archív MB

Najmladší z tejto partie si špeciálne obľúbil známeho Alchymistu od Paula Coelha. „Je to príjemný príbeh o chlapcovi, ktorému sa snívalo o poklade a vydal sa ho hľadať,“ opisuje dej. „Kniha bola veľmi zaujímavá vďaka zápletkám a postavám, s ktorými sa hlavný hrdina stretal. Určite ju odporúčam všetkým, ktorí majú radi dobrodružstvá a hľadajú riešenia na rôzne životné situácie.“

Hana Zavřelová Gallová (38), moderátorka Otvoriť galériu Hana Zavřelová Gallová Zdroj: archív HZG

„Nech sa snažím akokoľvek, neviem vybrať len jednu knihu, ktorá stojí za pozornosť,“ priznala sa jojkárska moderátorka a hneď aj spustila: „Moje tipy sú úchvatná rozprávka pre dospelých Kirké od Madeline Miller, úžasná klasika od Michaila Bulgakova Majster a Margaréta, ak sa chcete zabaviť, poviedky Teda Chianga, ak chcete premýšľať, dodnes vysoko aktuálna kniha Nezabíjajte vtáčika. A ak si chcete pripomenúť, že všetci sme si rovní, zbierka príbehov Olive Kitteridgeová. No a odporúčam aj jednu z najkrajších kníh o láske Dejiny lásky.“

Veronika Homolová Tóthová (40), reportérka Otvoriť galériu Veronika Homolová Tóthová Zdroj: archív VHT

Slávne vily Slovenska je kniha, ku ktorej sa televízna reportérka, spisovateľka a dokumentaristka vracia pravidelne. „Niekedy si ňou iba listujem a kochám sa, inokedy si prečítam príbeh konkrétnej vily. Je to aj príbeh jej architekta, aj rodiny, ktorá si ju nechala postaviť, a sčasti aj miesta, kde stojí,“ vysvetlila nám. Ďalšia z jej obľúbených klasík je Poštár zvoní vždy dvakrát od Jamesa M. Caina. „Tá kniha vznikla v 30. rokoch minulého storočia, aj reálie tomu nasvedčujú, napriek tomu pri jej čítaní máte pocit, že je to príbeh zo súčasnosti. Aj dnes sú ľudia pre to, čo vnímajú ako svoje šťastie, odhodlaní urobiť všeličo. Niektorí čokoľvek.“