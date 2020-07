Moderátorka Diana Hágerová predviedla letné šaty: V týchto kúskoch zažiarite

Moderátorka DIANA HÁGEROVÁ (31) je už vyše 2 rokov na materskej dovolenke s dcérkou Izabelkou (2,5), ktorú vychováva s partnerom Romanom Juraškom (41).

Krehká blondínka, ktorá sa príležitostne uplatňuje ako modelka nám zapózovala v letných šatách ako stvorených pre nadchádzajúce mesiace a porozprávala, kedy sa plánuje naplno vrátiť do práce.

Diana bola vychytenou modelkou a tesne pred materskou aj rozhlasovou a tele­víznou moderátorkou. V sú­časnosti sa na plný úväzok venuje dcérke Izabelke. Tá už si sama vyberá, čo si oblečie.

„Už asi prišiel ten vek, že mi povie, toto si neoblečiem a chcem toto. Ak mi dovolí vybrať jej niečo, vždy musí k tomu sama zladiť topánky,“ opisuje s úsmevom Diana. Jej partnerom, ktorý ju nedávno požiadal o ruku, je moderátor Roman Juraško, ktorý jej so starostlivosťou o Izabelku veľmi pomáha. „Keď som ju priniesla z pôrodnice a bola veľmi krehká, tak sa ju bál kúpať. Ale teraz už neexistuje nič, s čím by si ako otec nevedel poradiť. Ja som ten prísnejší rodič a on je zábavný tato, stále sa smejú, až im obom tečú slzy. Rozumejú si úžasne,“ chváli ho.

Počas pandémie trávila rodina čas dlhými prechádzkami a turistikovaním. „Vyhovovalo mi to, že sme boli spolu doma, lebo je to pre nás špeciálne. Bežne je Roman veľmi zaneprázdnený, tak tieto momenty som si vyslovene užívala. Veľa času sme trávili v lese v prírode. Izabelke sa to tak zapáčilo, že aj keď už môže ísť medzi deti na ihrisko, veľakrát povie, že chce ísť do lesa. Objavila v sebe lásku k hmyzu a zvieratkám.“

Diana už rozmýšľa, že by sa vrátila do práce. „Nemáme žiadnu opatrovateľku, ani starých rodičov v Bratislave, takže keď pôjde Izabelka v septembri do škôlky, chcela by som začať pracovať. Rada by som sa vrátila do televízie, ale zvažujem aj niečo iné. Zatiaľ je to neisté a v štádiu rozhovorov, nechcem to zarieknuť, ale rada skúšam aj nové veci, tak uvidíme.“

Otvoriť galériu Kvetinové Zdroj: gt Kvety sú nesmrteľné a nosia sa v každom ročnom období, najviac však vyniknú v lete. Ak máte na šatách rozkvitnutú farebnú kvetinovú záhradu, budete neprehliadnuteľná. Maxi dĺžka takmer po zem opticky redĺži vašu postavu a aj keď zafúka vietor, vy budete v bezpečí.