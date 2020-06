The Rolling Stones nepodporujú Trumpa: Vyhrážajú sa mu žalobou

Anglická kapela The Rolling Stones varuje amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by mohol čeliť žalobe, pokiaľ bude aj naďalej používať ich piesne v rámci svojej predvolebnej kampane.

Na minulotýždňovom predvolebnom zhromaždení prezidenta v Tulse v americkom štáte Oklahoma zaznela pieseň You Can't Always Get What You Want. Rovnakú skladbu použil Trump aj počas svojej kampane v roku 2016. Skupina vtedy na Twitteri jednoznačne napísala, že "The Rolling Stones Donalda Trumpa nepodporujú".

The Rolling Stones vznikli v roku 1962. V súčasnosti vo formácii pôsobia Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood. Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up. Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok.

Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Zatiaľ posledný album Blue & Lonesome vydali v decembri 2016.