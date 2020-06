Murray sa pustil do ostrej kritiky ATP: Toto sa mu vôbec nezdá bezpečné

Bývalý prvý tenista sveta Andy Murray skritizoval upravený kalendár koronavírusom skrátenej sezóny ATP.

Podľa trojnásobného grandslamového víťaza je totiž program príliš nahustený a turnaja v rýchlom slede za sebou ohrozujú zdravie hráčov. Tenisová sezóna bola kvôli pandémii prerušená v marci a znova by sa mala rozbehnúť v polovici augusta sériou turnajov vo Washingtone, Cincinnati Masters, ktorý sa však uskutoční v New Yorku, a US Open. Potom nasledujú antukové turnaje v Kitzbüheli, Masters v Madride a Ríme, po ktorých príde na rad grandslam Roland Garros.

"Hrať semifinále v New Yorku a potom letieť do Madridu v inej nadmorskej výške a na antuke, na ktorej sa dlho nehralo, nie je pre hráča bezpečné," povedal Murray. "Myslím, že je pravdepodobné, že veľa popredných hráčov kvôli tomu vynechá rad veľkých turnajov," dodal tridsaťtriročný Brit. Murrayovi sa tiež nepáči, že kvôli nahuštěnému programu rad tenistov príde o body v rebríčku. "Možno by stálo za to urobiť dočasne priemer bodov za dva roky, aby hráči, ktorým sa darilo v minulom roku a teraz nebudú mať šancu obhájiť body, neboli potrestaní," vyhlásil.