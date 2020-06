Nárast počtu nakazených Česku: Takúto situáciu nemali od apríla

V piatok pribudlo v Česku 168 nových prípadov choroby covid-19, čo je najvyšší denný prírastok od 11. apríla. Za sobotu je nárast tiež výrazný, do podvečera pribudlo už 126 nových ochorení.

Od marca, kedy boli zaznamenaní prví nakazení, bolo v ČR potvrdených 11.164 prípadov choroby. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva k dnešným 17:30. Denné nárasty prípadov v posledných týždňoch značne kolíšu kvôli cielenému testovanie ľudí v lokálnych ohniskách choroby. V piatok napríklad hygienici zahájili ďalšie plošné testovanie pracovníkov ťažobnej firmy OKD v bani ČSM-Sever vo Stonava na Karvinsku.

Evidovali tam podľa informácií z piatkového popoludnia 167 nakazených a ďalších 85 v bani ČSM-Juh. Za sobotu už pribudla v Česku viac ako stovka novo potvrdených prípadov covidu-19. Dnešných 126 novo nakazených k 17:30 je viac, než predstavovali v predchádzajúcich týždňoch po väčšinu dní prírastky za celých 24 hodín. Za posledný mesiac bol denný prírastok vyšší, alebo rovnaký ako zatiaľ v sobotu len v troch dňoch.

Hlavné hygienička Jarmila Rázová povedala Českému rozhlasu - Rádiožurnálu, že vysoký denný nárast môže súvisieť s intenzívnym testovaním v lokálnych ohniskách. "Samozrejme v ohniskách sa testujú kontakty, takže je jasné, že sú to kontakty pôvodných prípadov," uviedla. "A ďalej by som povedala, že po určitom uvoľnení, ktoré vďaka dobrej epidemiologickej situácii nastalo, to bohužiaľ vedie aj k tomu, že sa nechováme, jeden každý z nás, úplne úplne zodpovedne," doplnila. Situácia je ale podľa nej stále pod kontrolou.