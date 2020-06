Šéf Oktagonu vyšiel s pravdou von: Bude vôbec odveta medzi Véghom a Vémolom?

Zápas storočia, ako bol nazvaný duel medzi slovenským MMA zápasníkom Attilom Véghom a českým "Terminátorom" Karlosom Vémolom, vôbec nemusí mať svoje pokračovanie.

Ostro sledovaný zápas skončil víťazstvom Végha a ihneď po jeho konci sa začalo hovoriť o odvete. Organizátor duel Novotný však v rozhovore pre český portál krotí vášne. "Nie je vôbec isté, že bude. Všetci si myslia, že to máme dohodnuté, naplánované a možno aj podpísané, ale nie je to tak. Boli by sme radi, keby to tak bolo," vysvetľuje Ondřej Novotný, šéf Oktagon MMA.

"Ak by som mal dať na svoj odhad, tak hovorím, že to bude, že si to obaja minimálne ešte raz zaslúžia. Myslím, že to tak cíti aj Attila," hovorí promotér pre iSport Premium. "Chápem, že sa mu teraz vôbec nechce, chce si zaboxovať, mať maximálne pokoj. Svet je k nemu teraz štedrý, ako nikdy nebol, čo si zaslúži. Ale tiež si myslím, že mu to bude chýbať," dodal.