Herec z Ordinácie v ružovej záhrade spôsobil nehodu: Na priechode zrazil dievčatko!

Český herec Vlastimil Zavřel (65) spôsobil v Prahe na Rašínovom nábreží nehodu.

Viezol sa na skútri, keď na priechode pre chodcov zrazil len 9-ročné dievča. O nehode informuje Blesk.cz. ,,Môžem potvrdiť, že muž, ročník 1954, zrazil na priechode skútrom dieťa. Polícia sa celou udalosťou zaoberá a podrobnosti zverejní v priebehu nedele,“ povedal portálu hovorca pražskej polície Jan Daněk.

Herec bol po zrážke otrasený, na mieste ostal do príchodu sanitky. ,,Dievčatku spadol klobúk na priechode, nedobrzdil som to a zrazil som ju. Hneď sme zavolali sanitku, v tej ju vyšetrili a odviezli do nemocnice. Na mieste nehody som ostal s jej oteckom a počkali sme na políciu. Podľa mňa je dievčatko nezranené. Je to veľmi nepríjemné, som z toho roztrasený,“ povedal Zavřel pre Blesk.cz.

Školáčka je našťastie v poriadku, čo potvrdila hovorkyňa pražskej záchranky. ,,Ošetrili sme dievčatko na mieste, nebolo to nič vážne. S odreninami horných a dolných končatín ju lekári previezli na ošetrenie do Thomayerovej nemocnice,“ ozrejmila Jana Poštová. Zavřel hral okrem českého seriálu Ordinace v růžové zahradě tiež vo filmoch Z pekla šťěstí, Pan Tau či Báječná léta pod psa.