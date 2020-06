Škandál zneužívania v hokeji naberá na obrátkach: Kompetentní reagujú na obvinenia

Kanadská juniorská hokejová liga CHL ustanovila nezávislú komisiu, ktorá sa bude zaoberať obvineniami zo zneužívania a šikanovania mladých hráčov v minulosti.

Zastrešujúca organizácia troch najväčších juniorských súťaží WHL, OHL a QMJHL tak reagovala na skupinovú žalobu, ktorú podali bývalí hokejisti Daniel Carcillo a Garrett Taylor.

Obaja prešli kanadskými juniorskými ligami a minulý týždeň verejne vystúpili s popisom ponižujúcich a šikanujúca praktík, ktoré mali aj násilný a sexuálny podtext. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu Carcillo a Taylor podali žalobu proti všetkým trom súťažiam a ich klubom za to, že niekoľko desaťročí tieto praktiky prehliadali. "Veľmi nás znepokojila obvinenia v nedávno ohlásenej skupinovej žalobe. Mnohé z nich sú historickej povahy a veríme, že nemajú vzťah k tomu, čo prežívajú hráči CHL v dnešnej dobe. Bez ohľadu na to však berieme tieto tvrdenia veľmi vážne, pretože naším hlavným záujmom vždy bola ochrana našich hráčov, "uviedla CHL. Jej predstavitelia dúfajú, že komisia preverovanie dokončí do začiatku budúcej sezóny.