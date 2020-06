Veľká operácia v povodňami zasiahnutom Zubnom: Armádni špecialisti pomocou tanku osadili náhradný most

Provizórny most od soboty spája časti obce Zubné v okrese Humenné.

Cez rieku Nechvaľka ho osadili vojenskí ženisti ako dočasnú náhradu za pôvodný most, ktorý zničila nedávna prívalová povodeň. Dočasnú mostovku inštalovali špecialisti Ozbrojených síl (OS) SR pomocou mostného tanku MT-55A zo Serede, ktorý na východ dopravili po železnici.

"Kým sa tento most postavil, bolo potrebné zladiť činnosť s Hasičským a záchranným zborom, ktorý mal na starosti vyčistenie potoka, ďalej sme sa museli dohodnúť s vodnými stavbami na vybudovaní oporných pilierov, ktoré boli dokončené v piatok (26. 6.) večer, a bolo treba zladiť celý presun mostného tanku zo Serede až sem," uviedol pre novinárov veliteľ delostreleckého oddielu z Michaloviec, podplukovník Roman Bobaľ. Dôležité bolo podľa neho dostatočne spevniť oba brehy.

Pôvodný most spájajúci obec s rekreačnou zónou a priemyselnou časťou strhla povodeň v piatok 19. júna. "Je to pre nás obrovská pomoc, pretože tak narýchlo urobiť dočasné premostenie nebolo z našej strany možné ani finančne ani organizačne, a konečne sa spojili dva brehy, čo umožní pokračovanie podnikateľskej činnosti a prístup k oddychovej zóne, kde je futbalové a tenisové ihrisko či prírodný amfiteáter, kde každoročne organizujeme folklórne slávnosti," uviedla pre TASR starostka obce Zubné Michaela Vasilenková. Obec bude následne riešiť otázku obnovenia stáleho premostenia rieky.

Ministerstvo obrany potvrdilo, že mostovka OS SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné. "Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu úžasnú prácu. Potvrdzujú, že sú pripravení pomáhať všade, kde je to potrebné. Za ich nasadenie im patrí úprimná vďaka, ktorú prejavili aj samotní obyvatelia obce Zubné," vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Poďakoval sa tiež za rýchlu súčinnosť všetkým zúčastneným zložkám a inštitúciám, vďaka ktorým bolo možné mostný tank a mostovku prepraviť do Zubného v krátkom čase po záplavách.

"Naozaj srdečná vďaka Slovenskej správe ciest, Železniciam Slovenskej republiky a osobitne ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina). Takto by mala vyzerať spolupráca medzi členmi vlády pri konkrétnej a rýchlej pomoci občanom, ktorí sa ocitnú v núdzi," povedal Naď. Išlo podľa neho o náročnú prepravu najmä vzhľadom na rozsah techniky (70 ton) a ťažko dostupný terén.

Profesionálni vojaci pomáhajú naďalej aj v susednej obci Pichne, ktorú v minulých dňoch tiež zasiahli prívalové dažde a záplavy. V súčasnosti je v obci nasadených 23 príslušníkov OS SR, ktorí pokračujú s čistením a spevňovaním brehov miestneho toku. "Pokračovať tam budú podľa požiadaviek starostu obce aj v nasledujúcich dňoch," informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.