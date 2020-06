Tevez ostáva pri futbale aj naďalej: Aha, čo urobí so svojím platom

Argentínsky futbalista Carlos Tevez predĺžil o pol roka zmluvu s Bocou Juniors a jeho rozhodnutie zostať, má aj charitatívny rozmer. Celý svoj plat totiž venuje ne dobročinné účely.

V Boce Juniors začínal s profesionálnou kariérou a do klubu sa vrátil v roku 2018 po nevydarenej anabáze v Číne. "Chcem si opäť zahrať v Pohári osloboditeľov, neviem, či sa mi to podarí vzhľadom na pandémiu, ale chcem sa o to pokúsiť. Podpísal som zmluvu na pol roka a môj plat pôjde priamo na charitu. Potom si s vedením sadneme a uvidíme, čo bude ďalej," uviedol 36-ročný útočník pre Radio la Red.

Ligové súťaže v Argentíne v apríli zrušili pre koronavírus, keďže sa situácia v Južnej Amerike nevyvíja priaznivo, termín obnovenia nie je jasný.