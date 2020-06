Michalovce cítia šancu na úspech: Ich cieľ v novej sezóne je jasný

Na hráčskom trhu spravili poriadny prievan a sebavedomo sa chcú prezentovať aj v nasledujúcej sezóne.

Tipsportligový klub HK Dukla Ingema Michalovce už zverejnil zloženie hráčskeho kádra i trénerského štábu a angažovaním osvedčených mien dal priaznivcom nádej na prenikavý úspech. "Už pár rokov je v Michalovciach hokejový boom a podľa čerstvých reakcií fanúšikov vnímam, že pokračuje aj naďalej, ba možno ešte graduje," uviedol manažér michalovského klubu Peter Tirpák pre TASR.

Po celý jún michalovský klub zverejňoval mená hráčov, s ktorými počíta pre nasledujúcu sezónu. Do tímu trénera Miroslava Chudého pribudlo viacero zvučných mien a lov v pomyselnom hráčskom rybníku klub ukončil angažovaním brankára Stanislava Škorváneka a obrancu Vojtecha Zeleňáka. "Nateraz sme káder uzavreli, ale s realizačným tímom sme sa zhodli na tom, že si ešte necháme jedno okienko otvorené. Netýka sa to konkrétneho postu, ale ak by bola možnosť získať naozaj zaujímavého hráča, tak by sme sa nad tým zamysleli," uviedol Tirpák. Tím by sa mal v kompletnom zložení, vrátane legionárov, zísť 10. augusta, keď odštartuje spoločnú časť prípravy na nasledujúcu sezónu.

Do mužstva pribudlo 12 nových hráčov, pričom všetci v uplynulej sezóne pôsobili v Tipsport Lige. K ťahúňom by mali patriť brankár Tomáš Tomek, obrancovia Vladimír Mihálik a Jordon Southorn i útočníci Marek Bartánus, Jordan Hickmott či Samuel Takáč. Vysoké nároky budú na všetky posily, ale aj hráčov, ktorí predĺžili zmluvy. "Čo sa rozpočtu týka, tak sme vedeli, že musíme pridať najmä na výplatách. Ostatné veci pre servis hráčov sú rovnaké. Položka na výplaty išla hore o 50 percent," priznal Tirpák.

Pred rokom sa michalovský klub pripravoval na premiérovú sezónu v najvyššej slovenskej súťaži. Z vedenia klubu, ale aj od trénera Chudého, vtedy zaznievali vyjadrenia, že nie je jednoduché priviesť hráčov do Michaloviec. Viacerých, predovšetkým Slovákov zo vzdialenejších miest, odrádzala najmä vzdialenosť, ale aj určitý otáznik, ktorý visel nad nováčikom. Po roku sa situácia výrazne zmenila.

"V našom prípade to bolo tak, že sme si najskôr museli vybudovať meno v rámci Tipsport Ligy. Áno, pred rokom bolo ťažké priviesť kvalitných hráčov, preto sme si povedali, že v prvom rade musíme mať dobré meno a to sa už medzi hráčmi rozšíri. Tak sa aj stalo. V predošlej sezóne to v klube fungovalo a pozitívny chýr sa dostal medzi hokejistov. Naši hráči majú vyriešené ubytovanie, stravu a zabezpečujeme im aj autá," vymenoval Tirpák benefity.

Po nováčikovskej sezóne napokon došlo k výraznej hráčskej obmene. S jej rozsahom je manažér klubu spokojný, hoci ho mrzia straty dvoch útočníkov: "Sadli sme si s trénermi a rozoberali sme možnosti, ktoré boli. Výber hráčov je spoločná voľba. Sme radi, že až na pár výnimiek nám to vyšlo. Sme spokojní s tým, akých hráčov sa nám podarilo priviesť. Mrzí ma snáď iba dvojica Jakub Linet - Eduard Šimun, o ktorú sme mali záujem. Jakub bol u nás prakticky šesť sezón a asi už chcel zmenu. Edo vravel, že by rád skúsil zahraničie. Je to ich rozhodnutie, ktoré my rešpektujeme, hoci sme mali záujem dohodnúť sa. Zároveň nevylučujem, že jedným z dôvodov ich odchodu mohla byť aj skutočnosť, že zvážili svoje postavenie v silnej konkurencii."

K najzaujímavejším úlovkom vedenia patrí obranca Jordon Southorn. V uplynulej sezóne odohral 51 zápasov, v ktorých mal bilanciu 13 gólov, 38 asistencií a 20 plusových bodov. S 51 kanadskými bodmi bol najproduktívnejší obranca celej súťaže a zároveň ôsmy v celkovom bodovaní. O ponuky nemal núdzu, do českej extraligy ho lákal Hradec Králové, ale napokon sa upísal Michalovciam.

"Dôležité bolo, že medzi prvými hráčmi, ktorých sme angažovali, boli Marek Bartánus a Vladimír Mihálik. Predovšetkým Vlado si v Banskej Bystrici herne aj ľudsky 'sadol' s Jordnom a to veľmi zavážilo. Pre Michalovce sa rozhodol aj vzhľadom na zloženie kádra a vyššie ambície. Na jeho príchode má zásluhu nielen Vlado Mihálik, ale do veľkej miery aj asistent trénera Ivan Droppa," prezradil Tirpák.

Southorn je jeden zo šiestich hráčov, ktorí prišli do Michaloviec z Banskej Bystrice. Okrem neho aj Mihálik, Bartánus, Hickmott, Dávid Šoltés a Samuel Mlynarovič. Rovnaký smer nabral aj asistent trénera Droppa. "Vedeli sme, že Banská Bystrica bude hrať s mladšími hráčmi, klub navyše rieši rekonštrukciu štadióna a viacero hráčov odtiaľ odchádza. Ten klub má úspechy a my sme sa pokúsili získať niekoľkých hráčov, ktorí sa na nich podieľali.Viacerí z hráčov, ktorí prišli, poznajú trénera Chudého a štýl hry, ktorý preferuje. V sezóne 2019/2020 sme síce boli na 7. mieste, no hrali sme atraktívny hokej, ktorý nebol založený iba na bránení. Najmä pred domácimi divákmi sa nám to darilo plniť, preto nevidím dôvod niečo na tom meniť," tvrdí Tirpák.

Michalovská Dukla cíti šancu na úspech. Klub vyskladal mužstvo v období, keď viacerí ligoví konkurenti riešia existenčné problémy a vedenie verí, že tento náskok by sa mohol prejaviť aj počas sezóny. Neistá situácia je v Košiciach i v Slovane Bratislava, výrazné omladenie avizuje Banská Bystrica. Práve tieto tri tímy sa v ročníku 2019/2020 pasovali na medailové priečky.

Aj vďaka osvedčeným hráčom na súpiske i garantovanej istote, ktorá prilákala na Zemplín zvučné mená, majú v Michalovciach smelé ambície. "Je to tak. Stavili sme na to a možno aj trochu zariskovali. Podľa mojich informácií sú však už vyskladané aj viaceré ďalšie tímy a nielen tie, ktoré to prezentovali v médiách. Bude to zaujímavá sezóna. Každý rok sa chceme zlepšovať a aj teraz je to tak.Vieme, že ani iné kluby nespia a zároveň verím, že aj Košice a Slovan sa dvihnú. Sme optimisti. Máme približne 150 partnerov a môže sa stať, že sa niektorých ešte dotkne pandémia. Je naša obrovská výhoda, že nie sme závislí od jedného veľkého partnera, ale máme viacero menších," uviedol Tirpák pre TASR.