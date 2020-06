Ťažko zasiahnutá Británia ruší karanténu pre niekoľko krajín: Zoznam by mal obsahovať až 50 štátov

Britská vláda plánuje od 6. júla zrušiť dvojtýždňovú karanténu pre niekoľko krajín, informovala v sobotu britská agentúra Press Association (PA) s odvolaním sa na vládnych predstaviteľov.

Na zozname krajín, pre ktoré bude platiť uvoľnenie karanténnych opatrení, budú Francúzsko, Grécko a Španielsko, uviedla PA. Presný zoznam by mal byť zverejnený budúci týždeň, a mal by obsahovať mená až 50 krajín, napísal denník The Daily Telegraph.

Británia spustila 8. júna povinnú dvojtýždňovú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia. Cieľom malo byť zastavenie šírenia nového druhu koronavírusu, avšak tento krok ostro kritizovali viaceré letecké spoločnosti.

Od júla krajina plánuje zaviesť nový systém, ktorý určí, ktoré krajiny sú vzhľadom na pandemickú situáciu bezpečné a na základe toho rozhodne, či je potrebné, aby cestujúci prichádzajúci z nich podstúpili 14-dňovú izoláciu alebo nie.

Žiadna iná krajina v Európe nezaznamenala viac úmrtí v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu ako Británia, kde ochoreniu COVID-19 podľahlo viac ako 43 500 ľudí.