Draftová lotéria priniesla nečakané výsledky: Kto bude mať právo prvého výberu?

Prvá fáza draftovej lotérie neodhalila názov klubu, ktorý bude v tohtoročnom vstupnom drafte NHL vyberať z prvého miesta.

Známe je len to, že draftovú jednotku získa jeden z ôsmich tímov, ktoré po reštarte profiligy vypadnú v predkole play off. Draftovou jednotkou by sa mal podľa predpovedí stať talentovaný kanadský hokejový útočník Alexis Lafreniere.

Vzhľadom na nedokončený ročník sa draftová lotéria konala v netradičnom formáte. Rozdelili ju do dvoch fáz. Tá prvá sa týkala tímov, ktoré sa umiestnili v nedohranej základnej časti na posledných siedmich priečkach. Najhorší tím súťaže Detroit mal 18,5-percentnú šancu, že bude v drafte vyberať ako prvý, napokon klesol až na štvrtú pozíciu.

Najväčšie šance na zisk jednotky mala Ottawa, ktorá okrem vlastnej voľby (13,5 percenta) držala aj voľbu od San Jose (11,5), teda kombinovane mala až 25-percentnú šancu. Lotéria jej nepriala, voliť bude ako tretia a piata v poradí. Naopak, lotéria potešila zástupcov Los Angeles, ktorí sa so štvrtou najlepšou šancou (9,5 percenta) posunuli na druhú pozíciu. "Sme skutočne nadšení," vyhlásil prezident Kings Luc Robitaille. "Vždy poteší, ak poskočíte v poradí. Je to vzrušujúci momente pre LA Kings." Artemi Panarin je v obavách: Pre koronavírus sa bojí o stabilitu celej NHL Víťazom prvej fázy sa však stalo zatiaľ neurčené mužstvo spomedzi vypadávajúcich v predkole, konkrétne tím označený ako "Team E", ktorý mal iba 2,5-percentnú šancu. Teraz bude mať každý z ôsmich vypadávajúcich rovnakú 12,5-percentnú šancu na draftovanie Lafreniera z najvyššej priečky. O tom, ktorý tím to bude, rozhodne druhá fáza lotérie. Tá je naplánovaná po odohratí predkola, ešte pred štartom hlavnej časti vyraďovačky, pravdepodobne niekedy v auguste. Tímy, ktoré sa predstavia v prvom a ďalších kolách play off, budú v drafte voliť až z 16. až 31. priečky.

V Detroite, kde plánujú rekonštruovať mužstvo práve z draftových výberov, neberú prepad na draftových pozíciách tragicky. "Ak mám byťúprimný, nie sme prekvapení," povedal pre nhl.com generálny manažér Red Wings Steve Yzerman. "Keďže sme mali iba 18,5-percentnú šancu, bol som pripravený, že po lotérii nebudeme hovoriť o prvej priečke."

Zatiaľ nie je známe, kedy sa bude konať tohtoročný vstupný draft. Pôvodne sa mal uskutočniť 26.-27. júna v Montreale, no všetky plány zrušila pandémia koronavírusu. Isté je, žeZámorskí odborníci v preddraftových prognózach prisudzovali post jednotky unisono Lafrenierovi.

"Toto je iba prvá fáza procesu. Stále nie som draftovaný, musím ešte trochu čakať," reagoval na výsledky prvej fázy lotérie krídelník Rimouski Oceanic (QMJHL) a zároveň líder kanadského tímu, ktorý získal zlato na uplynulých juniorských MS. Ďalšie miesta v drafte by mali zaujať ďalší talentovaní kanadskí reprezentanti Quinton Byfield či Jamie Drysdale, v prvej trojke či štvorke by sa mal umiestniť nemecký center Tim Stützle.



Poradie v drafte 2020:

1. tím, ktorý vypadne v predkole play off

2. Los Angeles Kings

3. Ottawa Senators (od San Jose Sharks)

4. Detroit Red Wings

5. Ottawa Senators

6. Anaheim Ducks

7. New Jersey Devils

8. Buffalo Sabres

9.-15. tímy, ktoré vypadnú v predkole play off

16.-31. poradie tímov určí play off