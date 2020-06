Američania odsúdili Rusa za hackerstvo: Na internete predával ukradnuté údaje bankových kariet

Americký súd v piatok poslal Rusa Alexeja Burkova na deväť rokov do väzenia za počítačové zločiny.

Obžaloba žiadala pre ruského hackera 15 rokov. Súd prihliadol na to, že Burkov si odpykal 4,5 roka vo väzbe v Izraeli, než bol vydaný do Spojených štátov, a potom v USA pri čakaní na proces. Pri dobrom správaní by podľa agentúry AP mohol vyjsť na slobodu za tri roky. Mladík z Petrohradu podľa obžaloby od roku 2009 až do svojho zatknutia v roku 2015 riadil web Cardplanet, kde sa predávali ukradnuté čísla bankových kariet, vrátane tých, ktoré patrili Američanom.

Výsledkom boli ukradnuté údaje 150.000 kariet a škoda odhadovaná na 20 miliónov dolárov. Žalobca označil Burkovov web za "najexkluzívnejšie zločinecké fórum na internete". Pri vstupe totiž bolo nutné zložiť kauciu vo výške 5000 dolárov a mať záruku od troch doterajších členov.

Web počítal aj s arbitrážou v prípade sporu medzi účastníkmi transakcie a sľuboval vrátenie peňazí, ak by ukradnutý údaj nefungoval. Rus priznal vinu v troch z piatich bodov obžaloby: podvodu so zariadeniami s prístupom k údajom, krádeži osobných informácií a vniknutí do počítačových systémov. Na súde sa ospravedlnil za svoje činy.