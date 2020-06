Japonsko prišlo so šokujúcou novinkou: Zomrel Kim Čong-un na koronavírus?

Japonsko opäť naznačilo, že diktátor KĽDR Kim Čong-un je po smrti.

Pred niekoľkými týždňami sa o podobnej informácii špekulovalo v médiách po celom svete. Kim mal umrieť po náročnej operácii srdca. Lenže 1. mája sa krátko objavil na verejnosti. Pokiaľ to teda bol on a nie jeho dvojník. Teraz prišli Japonci s tým, že diktátor je mŕtvy a podľahol chorobe covid-19. Pokiaľ sa Kim naozaj nakazil, umrieť by mohol. Jednak je fajčiar, po druhé je morbídne obézny a taktiež trpí diabetesom. To všetko sú rizikové faktory pre rozvoj závažnej formy ochorenia.

KĽDR si každý rok 15. apríla pripomína narodenie Kim Ir-sena, ktorý po vojenskom puči začal krajinu viesť v komunistickej diktatúre. Jeho vnuk Kim Čong-un sa po prvý raz týchto osláv nezúčastnil. Ako vodca KĽDR by mal byť vidieť najviac. A tak sa ihneď začalo špekulovať o tom, že umrel. Tajné služby hovorili o úmrtí po náročnej operácii srdca. Lenže 1. mája sa Kim objavil na verejnosti. Opuchnutý a evidentne nie úplne fit, ale smial sa. Potom však z očí verejnosti znova zmizol.

V KĽDR síce kolovali obrázky, na ktorých sa Kim zúčastnil zjazdu Severokórejskej strany práce, ktorá sa mala konať 7. júna. Ale objavili sa pochybnosti o pravosti snímok a identite osoby, ktorá sa v záberoch objavila. Severokórejská televízia často informuje o tom, že Kim dostáva listy a rieši diplomatické vzťahy zeme. Ale neukazuje aktuálne fotky či videá, na ktorých by bol.

Japonský minister obrany Taro Kono prišiel najnovšie s tým, že podľa neho je správanie vojska v KĽDR veľmu čudné. „Máme podozrenie, ktoré sa týka jeho zdravia,“ uviedol na Kimovu adresu. „Niektorí pozorovatelia v krajine špekulujú, že Kimovo zdravie sa opäť vážne zhoršilo, alebo že dokonca zomrel,“ cituje britský denník The Times.