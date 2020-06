Dokončenie megaprojektu na Nivách v Bratislave opäť odložené: Nová autobusová stanica až v lete 2021

Ďalší odklad! Novú autobusovú stanicu Mlynské Nivy mali dokončiť už na jeseň tohto roka.

Lenže v apríli vyšlo najavo, že investor jej kolaudáciu odsunul na jar 2021. Výrazný podiel na tom má koronakríza, ktorá mohla spôsobiť aj finančné problémy developera. Po troch týždňoch však prišiel ďalší výrazný posun. Megastavby v hlavnom meste sa tak podľa developera dočkáme až koncom leta 2021. Čo stojí za tak výrazným oneskorením? Keď sa termín kolaudácie prvýkrát posunul na jar budúceho roka, začali sa špekulácie ohľadne zlej finančnej situácie developera HB Reavis.

Adrian Gubčo z YIM.BA špekuloval, že sa projektu dokonca sčasti plánuje vzdať formou odpredaja inému investorovi. Novému Času to devoloper však vtedy HB Reavis nepotvrdil. Hoci na Stanici Nivy sa usilovne pracuje, faktom je, že dokončenie sa opäť posunulo. Je teda otázne, čo stojí za výrazným oneskorením. „Je pravda, že termín kolaudácie sa posúva na koniec leta budúceho roka, avšak nemá to nič spoločné s financiami, a už vôbec nie s ich nedostatkom,“ vyvrátil špekulácie CEO HB Reavis, René Popik s tým, že posun nastal najmä pre opatrenia v súvisloti s pandémiou.

Tie totiž zasiahli nakontrahované prevádzky novej megastavby. K posunutiu termínu dokončenia tak došlo po vzájomnej dohode. „Viac ako 250 prevádzok uvítalo odklad, pretože musia po troch mesiacoch reštartovať podnikanie,“ doplnil a dodal, že napriek zložitému obdobiu v súčasnosti približne tri štvrtiny centra pozná nájomníkov. Odklad však podľa developera predstavuje benefit v podobe časovej rezervy na vyladenie detailov stavby.

Koniec pre 15 % zamestnancov

Posledné rozhodnutia by mohli naznačovať, že situácia nie je ideálna a aj developer sa pripravuje na výrazný prepad hospodárstva a recesiu. Svedčí o tom aj fakt, že došlo k zníženiu počtu zamestnancov. „Súčasná situácia niektoré procesy urýchlila. Ovplyvnilo to približne 15 percent našich zamestnancov. Súvisí to s termínmi dodania niektorých projektov,“ uviedol Popik s tým, že v skupine HB Reavis pracuje stabilne približne 800 ľudí a slovenský tím predstavuje približne 180 ľudí. Presný počet sa mení vzhľadom na povahu samotnej práce. „Sme projektovo dizajnovaná organizácia, projekty majú presne vymedzenú dĺžku trvania, preto je dočasný nárast, ako aj pokles zamestnancov bežný,“ uzavrel.

Autobusová stanica v číslach Otvoriť galériu Ukončenie stavby developer opäť posunul. Zdroj: anc

- 29 poschodí

- 250 retailových prevádzok

- 125 m vysoká administratívna budova

- 12 000 m2 zelenej strechy na relax

- 70 000 m2 retailových priestorov

- 30 000 m2 priestoro v podzemí stanice