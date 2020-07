Vyučený mäsiar Drahomír by sa poľahky uživil aj ako umelec: Skvosty z dreva vyrezáva pre rozkošnú dcérku

Rezbárstvo ho baví! Drahomír Horváth (40) z Voderád (okr. Trnava) je vyučený mäsiar. Vždy ho však lákalo umenie. Dokonca ho i pred pár rokmi vyskúšal, keď začal vyrezávať do tekvice či melóna a rôzneho ovocia.

Keď mu jedného dňa švagor povedal, aby vyskúšal vyrezávať do dreva, neodolal a vyskúšal to. Motorovou pílou pracuje len päť mesiacov, no o jeho diela majú ľudia veľký záujem. Predávať ich však nehodlá.

Drahomír vyrezáva z dreva pre milovanú dcérku. „Ako všetky deti, aj tá moja princeznička miluje rozprávky. Tak som sa rozhodol, že budem vyrezávať len pre ňu. Moja prvotina bol orol,“ prezradil vyučený mäsiar. Najnovšie Emíliu (2) potešil, keď urobil Mata z rozprávky, ktorú zrejme poznáme všetci - Pat a Mat. „Dcérka ho stále bozkáva a objíma,“ dodal hrdý tato, ktorý toto dielo vystavil aj vo virtuálnom svete.

„Ľudia sa ma pýtajú, či im takého nemôžem spraviť, ale cenu, ktorú by to malo, by nikto nechcel zaplatiť,“ doplnil so šibalským úsmevom. Drahomír na poslednom kúsku pracoval tri dni. „Ja to budem naďalej robiť pre Emku. Dokonca sa nám deti v záhrade zastavujú a obdivujú moje diela. Mám z toho veľkú radosť, že sa z toho deti tešia,“ uzavrel Drahomír s tým, že jeho ďalšie dielo bude Máša s medveďom.