Novinár si dva roky po vražde Jána Kuciaka († 27) našiel v schránke nechutný odkaz: Spojitosť, z ktorej mrazí

Nechutné spôsoby. Len niečo viac ako dva roky uplynuli od brutálnej popravy novinára Jána Kuciaka († 27), ktorý zomrel pre svoju investigatívnu prácu.

Najnovšie čelí možnému zastrašovaniu ďalší novinár Peter Sabo z portálu Aktuality.sk. Do poštovej schránky vo svojom bydlisku dostal náboj do pištole a situáciu už rieši polícia. Pred rokmi sa Ján Kuciak v telefonáte s Mariánom Kočnerom dočkal vyhrážok o tom, že bude zisťovať špinu na jeho rodinu. Rozčúlilo ho, že sa novinár zaujímal o ekonomické trestné činy, v ktorých sa Kočner pohyboval.

Kuciak vyhrážky oznámil aj na polícii, no tá trestné stíhanie odmietla. Momentálne je Kočner obžalovaný z objednávky Kuciakovej vraždy. Vo štvrtok ráno si však nechutný odkaz našiel vo svojej schránke aj novinár Peter Sabo. Náboj do pištole môže symbolizovať vyhrážanie sa či snahu o zastrašenie. Samotný Sabo hovorí, že bol vo veci vypovedať.

„Vo štvrtok približne o 9. hodine ráno som si v schránke našiel náboj. Ihneď som kontaktoval políciu aj moju redakciu. Polícia začala tento prípad vyšetrovať, ja som bol na polícii aj vypovedať. Nevylučujem, že tento odkaz sa môže spájať s mojou prácou investigatívneho novinára,“ povedal Sabo. Do Aktualít sa dostal po vražde Kuciaka a Kušnírovej ako dátový analytik. Šéfredaktor Peter Bárdy vysvetľuje, že sa špecializoval na daňové kauzy, úniky DPH, podvody s dotáciami alebo na medzinárodné daňové podvody.

Zároveň spolupracuje aj na projekte Kočnerovej knižnice, kde viaceré médiá analyzujú dáta zo zaistených mobilov. „Vďaka jeho robote dnes polícia a prokuratúra pracuje na veľkých rybách aj blízko slovenskej politiky. Vo štvrtok ráno pred 9.00 hod. mi zavolal a so zjavnou obavou v hlase mi povedal, že našiel v schránke bytu, kde bývajú s manželkou, náboj do pištole. Niekto mu ho tam hodil. Veľmi by som chcel veriť, že to bol vtip nejakého dieťaťa, ale po skúsenosti spred vyše dvoch rokov viem, že ak to nie je vtip, tak to môže zabíjať,“ hovorí Bárdy.

Pripomína, že Sabo písal aj o drogovom podsvetí v Seredi, kauze dostavbe elektrárne Mochovce či dépeháčkaroch z južného Slovenska. „To je dosť veľa dôvodov, aby sme sa mohli obávať, že náboj v schránke nemusel byť vtipom miestnych detí,“ dodal Bárdy. K novinárovi po objavení náboja smeroval krajský policajný šéf a dali mu pozrieť aj auto.

O celej situácii je informovaný minister vnútra Roman Mikulec či policajný prezident Milan Lučanský. „Oceňujem duchaprítomnosť rodiny redaktora, reagovali racionálne a vec hneď nahlásili na políciu. Prijali sme potrebné opatrenia, ktoré z taktických dôvodov nebudem špecifikovať. V danej veci prebieha vyšetrovanie,“ povedal Lučanský. Minister Mikulec hovorí, že je z informácií zhrozený.

Podľa neho je neakceptovateľné, aby sa v tejto dobe vykonávali takéto primitívne zastrašovacie praktiky. „Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby obeta, ktorú priniesol Ján Kuciak, nevyšla nazmar a hlavne, aby sa už nikdy neopakovala takáto tragédia,“ skonštatoval Mikulec.