Súd s Juditou, obžalovanou z vraždy kamaráta († 16): Znalec opísal, ako Tomáš umieral!

Opäť sa postavila pred sudcu! Juditu (17), obžalovanú z vraždy svojho kamaráta, gymnazistu Tomáša († 16) priviedli v piatok do budovy súdu v Žiline.

Tam pokračoval proces v brutálnom prípade, ktorý vlani v máji šokoval celé Slovensko. Dievčinu už tentoraz na pojednávaní nezastupoval známy advokát Daniel Lipšic, ktorý jej len po pár týždňoch vypovedal plnú moc. Vypovedať prišiel súdny znalec z odboru zdravotníctva a súdneho lekárstva. Ten sa podľa našich informácií vyjadroval k zraneniam nebohého študenta.

Krátko pred začiatkom pojednávania, ktoré bolo opäť s vylúčením verejnosti, priviezla obžalovanú dievčinu do budovy súdu v Žiline eskorta. Kým rodina zavraždeného Tomáša († 16) sa pojednávania nezúčastnila, Juditu prišla podporiť mama, otec, ale aj sestra. Vypočutý bol súdny znalec z odboru zdravotníctva a súdneho lekárstva. Podľa našich informácií sa znalec vyjadroval k zraneniam, ktoré gymnazista utrpel a k tomu, ako zomrel.

Ako priznal advokát smútiacej rodiny Ján Halagán, bolo to veľmi náročné. Len ťažko hľadal slová, ktorými by opísal atmosféru v súdnej sieni. „Bolo to náročné, mali sme to od pol deviatej do pol štvrtej. Je to ťažké pre Tomášovu tetu, je to ťažké pre každú blízku osobu Tomáška,“ prezradil Halagan a zároveň dodal, že na pojednávaní boli vykonávané ďalšie dôkazy.

„Bol vykonaný dôkaz výsluchom znalca. Podľa môjho osobného názoru, doterajšie vykonané dôkazy vôbec neznížili dôvodnosť podania obžaloby. Podľa nášho názoru je odôvodnene podaná obžaloba, ale je to predčasné hodnotiť, nakoľko budú vykonávané ďalšie dokazovania. Budú ešte hlavné pojednávania a v konečnom dôsledku na základe vykonaných dôkazov o vine alebo nevine rozhodne až súd,“ uzavrel obhajca rodiny zavraždeného Tomáša.