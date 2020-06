Veľký test bezdrôtových slúchadiel: Ktoré hrajú, ako majú?

Bezdrôtové pripojenie je aktuálny trend snáď v každej elektronike, kde to vôbec je možné. Slúchadlá tam jednoznačne patria.

Pripojenie cez bluetooth, aby vám nezavadzal kábel vedúci do telefónu vo vrecku, je praktické ako pri športe, tak aj bežnom pohybe po ulici. Odborníci z magazínu dTest sa však pozreli aj na ďalšie dôležité ukazovatele „štupľov“ do uší. Bezdrôtové slúchadlá si obľubu širokej vrstvy používateľov získali najmä vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom. Do testu boli zaradené dva typy, takzvané true wireless (skutočne bezdrôtové) a wireless (bezdrôtové).

„Prvá verzia predstavuje slúchadlá, ktoré medzi sebou nie sú spojené žiadnym káblom, navyše sa bezdrôtovo nabíjajú,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu a pokračuje:Takže pokiaľ práve nepočúvate, môžete si ich zavesiť na krk. Nabíjanie pri nich prebieha pomocou micro USB kábla.

Obe spomínané verzie používajú na prehrávanie hudby blue- tooth. Testovanie celkovo viac ako troch desiatok slúchadiel ukázalo, že rozdiely v kvalite zvuku neboli až také výrazné. Najväčšie výkyvy odhalili odborníci vo výdrži batérií, či odolnosti pri pádoch.