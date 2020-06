Bujaré oslavy anglického futbalového titulu: Liverpool zlomil prekliatie!

Koniec čakania! Bradatý rekord padol. Po nekonečných 30 rokoch sa futbalisti FC Liverpool tešia zo zisku anglického titulu. Devätnásteho v histórii klubu.

Už sedem kôl pred koncom Premier League im k nemu dopomohla prehra druhého Manchestru City na ihrisku londýnskej Chelsea. Liverpool vedie tabuľku s neprekonateľným 23-bodovým náskokom.

Hráči The Reds sledovali šláger kola v prenajatom hoteli a po zápase rozpútali spoločné oslavy. Nemecký tréner Jürgen Klopp, považovaný za najväčšieho strojcu úspechu, neudržal emócie a pred kamerami sa rozplakal. „Nemám slov. Podarila sa nám veľká vec. Je to nádherný pocit. Nikdy som si nemyslel, že ho budem takto intenzívne prežívať. Proti nám bola aj koronakríza, no nakoniec všetko dobre dopadlo,“ povedal dojatý Klopp pre Sky Sports.

Hoci sa v Anglicku pre pandémiu neodporúčajú zhromaždenia veľkého počtu ľudí, pred štadiónom Anfield Road to neplatilo. V návale eufórie a hlbokého výdychu po takom dlhom čakaní na titul rozbalili tisícky fanúšikov spontánne oslavy. Na lavičke Liverpoolu, ktorého dres obliekal v rokoch 2008 - 2016 aj slovenský reprezentant Martin Škrtel, sedelo za posledné tri desaťročia veľa trénerov. Na ligový trón prerazil až Klopp.

V meste Beatles mu asi raz postavia sochu. Za to, ako dokázal zmobilizovať klub i hráčov a stúpať s nimi na vrchol. Európsky i anglický. Po štrnástich rokoch ich vlani priviedol k triumfu v Lige majstrov a teraz dokázal poslať do minulosti aj neznesiteľný 30-ročný pôst v domácej najvyššej súťaži. „Bez neho by z toho nebolo nič možné,“ rázne vyhlásil kapitán tímu Jordan Henderson. „Od príchodu všetko zmenil a my sme išli za ním. Je to super vodca a osobnosť.“

Sir Kenny Dalglish bol do štvrtka večera posledným trénerom, ktorý priviedol Liverpool k anglickému titulu. Bývalý útočník strávil na Anfield Road ako hráč 13 rokov. Aj on si vychutnáva prvenstvo. „Ak tu Jürgen ostane, čaká nás ešte veľa šťastných dní, na ktoré sa môžeme tešiť. Liverpool je opäť hore aj vďaka fantastickej podpore fanúšikov,“ povedala pre BBC legenda klubu.