Spievajúci pretekár Igor Drotár: Chýbali mi koncerty s Čekovským

Konečne za volantom, konečne na pódiu. Legenda slovenského motošportu Igor Drotár (65) sa po postupnom vyšumení koronakrízy dostal na okruh Slovakia Ring v Orechovej Potôni.

Chýbali mu vôňa benzínu a súťažný adrenalín, ale aj hudba! „Chýbali mi koncerty, napríklad s Mariánom Čekovským,“ povedal spievajúci pretekár. Drotár je výnimočný pretekár aj vďaka láske k hudbe. Tú rovnako ako lásku k motoristickému športu dostal do vienka už pri svojom narodení. „Je pravda, že s benzínom namiesto krvi som sa už asi narodil. Ako dieťa som veľmi rád jazdil na kolobežke či bicykli. Aj tieto „stroje“ však museli vydávať nejaký zvuk, ktorý som si väčšinou vyrábal sám ústami,“ zaspomínal si pre Nový Čas mnohonásobný majster Slovenska v pretekoch do vrchu.

A keďže na naozajstné jazdenie bol ešte veľmi mladý, pustil si k telu svoju druhú lásku, ktorou je hudba. „Zapísal som sa do ľudovej školy umenia na klavír, kde som chodil celých deväť rokov. Vtedy však svetu vládli The Beatles, a tak som ku klavíru pridal aj gitaru. Táto moja druhá láska ma priviedla aj ku kapele prvej, druhej, ale aj tretej. S ňou som chodil hrávať na rôzne koncerty či zábavy až do roku 1988. Keďže som ako pretekár začínal v roku 1973, tak prvých pätnásť rokov som vlastne striedal jazdenie s hraním,“ pokračoval motoristický veterán.



V hudobnom priemysle je však tiež známou persónou a zahral si už s viacerými poprednými umelcami. „Boli to krásne roky a ja si ich rád pripomínam a aj teraz si rád zahrám a zaspievam, najčastejšie to býva s kamarátmi Mariánom Čekovským, Petrom Bičom či Lukášom Adamcom. Vychádza nám to tak tri- až štyrikrát do roka. Vždy keď niekde hrajú, zavolajú ma a nejaké pesničky si spolu ‚vrzneme‘,“ priznal Drotár, ktorého už tento víkend zrejme uvidíme na prvom podujatí Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu v Ožďanoch.