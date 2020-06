Dojatý František Hossa o Mariánovom uvedení do Siene slávy: Oslavovať budeme steakom a haluškami

Šťastím sú celí bez seba! Rodina čerstvého člena Siene slávy NHL Mariána Hossu (41) pripravuje na nedeľu veľkú oslavu. Životný úspech trojnásobného víťaza Stanleyho pohára treba predsapatrične osláviť. Napríklad aj chutným jedlom.

Hrdý otec František Hossa neskrýval radosť z toho, že jeho syn Marián sa stal iba tretím Slovákom, ktorého uviedli do Siene slávy. „Bol som veľmi šťastný, keď som sa dozvedel túto novinu.Ako rodiča ma to, samozrejme, veľmi zobralo. Aj manželka a Mariánova mama bola z toho veľmi nadšená. Je to pocta, ktorú sme takto skoro rozhodne nečakali. Hovorilo sa o tom, že bol kandidátom, ale naozaj sme si nemysleli, že by to mohlo prísť tak skoro,“ povedala pre Nový Čas hlava hossovského klanu a prezradila ešte jednu pikantériu.

„Keďže som pracovne odcestovaný, tak mi celá firma gratulovala. Dali sme na Majovu počesť aj spoločnú večeru. Veľmi som si to vážil. Určite urobíme v nedeľu spoločne aj slávnostný obed s celou rodinou. To, čo môj chlapec dokázal, je naozaj obdivuhodné. Miluje tradičné slovenské jedlá, takže manželka určite niečo chutné vymyslí. Napríklad takú zaujímavú kombináciu halušky a steak,“ prezradil František Hossa. Na jeho slová nadviazal aj Mariánov mladší brat Marcel.

„Majo je môj starší brat.Neustále som si z neho bral príklad. Nechcem teraz zo seba robiť neviemčo, ale bolo mi jasné, že jedného dňa sa Marián do Siene slávy určite prebojuje. V Sieni slávy v Toronte som zatiaľ osobne nebol, ale keď bude na to príležitosť, tak sa tam určite pôjdem pozrieť. Rád by som sa zúčastnil aj na slávnostnom ceremoniáli, ktorý bude tiež v Toronte, ale to je ešte veľmi ďaleko,“ uzavrel Marcel Hossa.