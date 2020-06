O napätí medzi Williamom a Harrym vyjde kniha: Rozkol, aký si kráľovská rodina nepamätá

Je akousi tradíciou, že následník či následníčka britského trónu a ich súrodenci majú zložité vzťahy.

Platilo to o princoch Edwardovi a Albertovi, platilo to princeznách Alžbete a Margaret a najviac to potom platí o princoch Williamovi a Harrym. Avšak podľa novej knihy Bitka bratov: William a Harry - Priateľstvo a rozpory, ktorá vyjde v októbri, je to vôbec najhorší súrodenecký rozkol, aký si britská kráľovská rodina pamätá. Všetko pritom nezačalo pred rokom a pol, ale už na začiatku deväťdesiatych rokov, kedy sa rozviedli princ Charles a princezná Diana, rodičia spomínaných princov.

,,Svojho času sa zdalo, že je medzi nimi puto, ktoré nemôže nič zničiť. Teraz ale ich vzťah zasiahol devastujúci rozkol," uvádza autor knihy Robert Lacey.Ako historik sa tak pustil do odbornej analýzy toho, prečo sa William a Harry tak znepriatelili.,,Títo dvaja bratia, kedysi nerozluční a teraz rozdelení oveľa viac než len obyčajnou vzdialenosťou,Už v minulosti sme boli svedkami konfliktov medzi následníkmi a ich súrodencami, ale nikdy to nebolo hlboké ako teraz," tvrdí Lacey.K rozkolu medzi súrodencami tohto druhu dochádza jednoducho preto,Verí, že bol vyvolený Bohom, aby sa stal jedného dňa kráľom či kráľovnou.

Princovia Edward a Albert mali pošramotený vzťah až v neskorej dospelosti, keď sa Edward ako kráľ rozhodol abdikovať kvôli rozvedenej Američanke a trón náhle pripadol mladšiemu Albertovi, ktorý sa stal kráľom Jurajom VI. Tiež Alžbeta II. mala so svojou sestrou Margaret veľa nezhôd a krátkodobých odlúčení. Ale nikdy nie tak závažných, ako panujú medzi Williamom a Harrym.,,Dianini synovia žili pod neustálym dohľadom od narodenia. Boli ale vychovávaní tak, aby si boli ako bratia čo najbližšie,mieni Lacey.