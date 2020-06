Zajačik z Rumunska pochoval manžela († 81): Otrasné, čo bez hanby zahlásil pár hodín po kremácii

Bývalý duchovný Philip Clements († 81) z britského Kentu sa zamiloval do mladíka z Rumunska.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Predal dom, za Florinom Martinom (27) sa presťahoval do Bukurešti, kde kúpil byt a spolu so zajačikom žili z jeho penzie. Zosobášili sa v apríli 2017. Začiatkom júna Philip zomrel sám v nemocnici, Florin pri ňom pre koronavírusovú pandémiu nebol. Mladý vdovec chce naďalej poberať penziu zosnulého manžela, ktorá činí 2250 eur masačne. Dostal tiež 11 200 eur na pohreb a najväčšia pálka len príde – 165 000 eur zo starčekovej životnej poistky.

,,Ešte som o jej vyplatenie nepožiadal. Nebol správny čas, pretože som najprv čakal, kým bude Philip spopolnený a na večnom odpočinku. Ale požiadam o ňu, samozrejme,“ povedal pre denník The Sun krátko po pohrebe. Na ten rodinu o takmer 55 rokov staršieho manžela nepozval. ,,Nepozval som sem jeho príbuzných. Aj tak by nemohli prísť pre koronavírus,“ vyjadril sa pred krematóriom.

Philipova rodina má na rumunského mladíka svoj názor. ,,Je to zlatokop,“ povedal bez servítky brat Tony. Rovnako zmýšľa ďalší brat Brian, ktorý Florina nazval ,,pijavicou, ktorá konečne dosiahla, čo chcela.“ Bývalý duchovný bol spopolnený a mladý vdovec plánuje rozsypať jeho popol do miestneho jazera.

Pre The Sun Florin bez okolkov opísal, ako vidí svoju budúcnosť po smrti manžela. ,,Moje plány do budúcnosti – zamilujem sa do niekoho ďalšieho. Mám len 27 rokov. Život je predo mnou. Dúfam, že si nájdem niekoho milého,“ povedal krátko po kremácii starčeka. ,,Viem, že nenájdem niekoho, ako bol Philip. On ostane v mojom srdci celý život,“ dodal. Nie veľmi citlivo sa vyjadroval aj tesne po manželovej smrti. „Ľudia si budú myslieť, že som plačúci vdovec s čiernym klobúkom, a naozaj som plakal, ale dva dni stačia,“ povedal.