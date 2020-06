Dobré správy pre Košice: Ryanair otvára nové letecké spojenie z východného Slovenska

Ryanair otvára z Košíc ďalšie letecké spojenie. Od 3. augusta tohto roku bude lietať na linke Košice – Praha. Ako ďalej informuje letisko, lety do českej metropoly budú prevádzkované dvakrát týždenne vždy v pondelok a piatok.

„To, že už o niekoľko týždňov spoločnosť Ryanair začne lietať na linke Košice – Praha, je skvelou správou pre množstvo slovenských občanov, ktorí študujú či pracujú v českej metropole a doteraz na dochádzanie z Košíc využívali železničné či autobusové linky. Zároveň sa stávajú Košice a celé východné Slovensko dostupnejšou a atraktívnejšou destináciou pre českých turistov,“ povedal výkonný riaditeľ letiska Košice Michael Tmej.

Počas leta sa očakáva, že Ryanair opätovne sprevádzkuje spojenie do Londýna. Konkrétny termín bude závisieť aj od rozhodnutí slovenskej vlády v súvislosti s povolením letov z Veľkej Británie na územie Slovenska.

Po tom, ako prišlo k uvoľneniu opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19, už do Košíc lietajú České Aerolínie a Austrian Airlines. V súvislosti s tohtoročnom letnou charterovou sezónou letisko predpokladá, že na dovolenky z Košíc sa bude lietať do prímorských destinácií v Bulharsku, Grécku a na Cypre s leteckými spoločnosťami Smartwings a Bulgaria Air. "Možnosti letov do iných krajín záležia na rozhodnutí vlády SR. Bližšie informácie budú uverejnené začiatkom júla," uviedlo letisko.